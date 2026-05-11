Kilo Vermeyi Sağlayan Günlük Adım Sayısı Ortaya Çıktı

Euronews, Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan yeni bir araştırmayı aktardı. Bu araştırmada, kilo vermek amacıyla diyet yapan kişilerin, verdikleri kiloyu geri almamak için günde yaklaşık 8 bin 500 adım atması gerektiği ortaya kondu. Ayrıca kilo vermek isteyenlere de bu adım sayısının yardımcı olacağı belirtildi.

Çalışmanın ortak yazarı, Marwan El Ghoch, fazla kilolu ya da obez bireylerin yaklaşık yüzde 80’inin verdikleri kilonun bir kısmını veya tamamını üç ila beş yıl içinde geri aldığını söyledi. Ancak şimdiden belirtelim, bu adımları ne zaman, nerede, hangi düzeyde atacağınıza dair ortak bir karar bulunmuyor.

Yani ister sabah saatlerinde yürüyün, ister gece yürüyüşü yapın, fark etmez!