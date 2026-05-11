Kilo Vermeyi Sağlayan Günlük Adım Sayısı Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 13:49

Uzmanlardan bugüne kadar 'sağlık için günlük 10 bin adım atın' cümlesini sık sık duyuyorduk. Fakat bu söylemin aslında biraz abartılmış olduğu ortaya çıktı. Euronews'in aktardığına göre yapılan yeni araştırmalar, daha az sayıda adımın bile kilo vermeye çalışan ya da kilosunu korumaya çalışan kişilere yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Peki günlük ne kadar adım atmalıyız?

Günlük 10 bin adım yerine 8.500 adım yetiyormuş!

Euronews, Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan yeni bir araştırmayı aktardı. Bu araştırmada, kilo vermek amacıyla diyet yapan kişilerin, verdikleri kiloyu geri almamak için günde yaklaşık 8 bin 500 adım atması gerektiği ortaya kondu. Ayrıca kilo vermek isteyenlere de bu adım sayısının yardımcı olacağı belirtildi.

Çalışmanın ortak yazarı, Marwan El Ghoch, fazla kilolu ya da obez bireylerin yaklaşık yüzde 80’inin verdikleri kilonun bir kısmını veya tamamını üç ila beş yıl içinde geri aldığını söyledi. Ancak şimdiden belirtelim, bu adımları ne zaman, nerede, hangi düzeyde atacağınıza dair ortak bir karar bulunmuyor. 

Yani ister sabah saatlerinde yürüyün, ister gece yürüyüşü yapın, fark etmez!

Araştırma 4 bin kişi üzerinde yapıldı.

Araştırma ekibi, yaklaşık 4 bin kişiyi kapsayan çok sayıda klinik çalışmayı analiz etti. İncelemelerde, beslenme tavsiyelerinin yanı sıra daha fazla yürümeleri ve günlük adımlarını takip etmeleri istenen bin 987 kişi; yalnızca diyet yapan veya herhangi bir tedavi almayan bin 771 kişiyle karşılaştırıldı. 

Yaşam tarzı değişikliği programına katılan grup, kilo verme sürecinin sonunda günlük ortalama adım sayısını 8 bin 454’e çıkardı. 

Bu kişiler, vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 4,39’una denk gelen yaklaşık 4 kilogram kaybetti.

El Ghoch, “Katılımcılar, kilo verme döneminde günlük adım sayılarını yaklaşık 8 bin 500’e çıkarmaya ve bu fiziksel aktivite düzeyini kilo koruma sürecinde de sürdürmeye teşvik edilmeli. Bu yaklaşım, verilen kilonun geri alınmasını önlemeye yardımcı olabilir,” ifadelerini kullandı.

Genel sağlık, uzun ömür ve vücut fonksiyonları açısından en faydalı sporlar arasında gösterilen yüzme, hem kilo kaybının sağlanmasında hem de kilonun korunmasında etkili oluyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
