Geceleri Perdelerini Tamamen Kapatıp Uyuyanlara Uyarı Geldi!

Gece perdeleri tamamen kapattığınız zaman gündüz olup da uyanma vakti gelince uyanmakta daha çok zorlanırsınız. Bunun sebebi, beynin doğal bir şekilde uyanmak için loş da olsa bir miktar ışığa ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenle, bir kişi alarm ile uyandığında ve perdeler tamamen kapalı olduğunda beyne giden bilgiler kafa karıştırıcıdır! Alarm kalkması gerektiğini söylerken, ışık yokluğu uyumaya devam etmesi gerektiğini söyler.

Bu yüzden uzmanlar, uykuyu etkilemeyecek şekilde panjurların birkaç santimetre de olsa açık bırakılmasını veya perdelerin tamamen kapatılmamasını öneriyor. Böylece uyanma vakti geldiğinde odaya bir miktar doğal ışık girer ve beynin daha etkili bir şekilde uyanmasına yardımcı olur.