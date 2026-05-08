Geceleri Perdelerini Tamamen Kapatıp Uyuyanlara Uyarı Geldi!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 13:18

Her gece yatmadan önce pijamalarımızı giyer ve perdelerimizi sonuna kadar kapatırız. Perdelerimiz ve panjurlarımız, hem dışarıdan gelen ışığı hem de gürültüyü azaltır. Fakat uzmanlar, panjurları birkaç santimetre yukarıda bırakmayı veya perdeleri tamamen kapatmamayı tavsiye ediyor.

Gece perdeleri tamamen kapattığınız zaman gündüz olup da uyanma vakti gelince uyanmakta daha çok zorlanırsınız. Bunun sebebi, beynin doğal bir şekilde uyanmak için loş da olsa bir miktar ışığa ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenle, bir kişi alarm ile uyandığında ve perdeler tamamen kapalı olduğunda beyne giden bilgiler kafa karıştırıcıdır! Alarm kalkması gerektiğini söylerken, ışık yokluğu uyumaya devam etmesi gerektiğini söyler.

Bu yüzden uzmanlar, uykuyu etkilemeyecek şekilde panjurların birkaç santimetre de olsa açık bırakılmasını veya perdelerin tamamen kapatılmamasını öneriyor. Böylece uyanma vakti geldiğinde odaya bir miktar doğal ışık girer ve beynin daha etkili bir şekilde uyanmasına yardımcı olur.

Hem gece odanıza ışık girmesin istiyor hem de sabahları odanızda ışık olsun istiyorsanız ışıklı uyandırma saatleri de bir seçenek olabilir. Bu saatler, uyanma vaktinden 10 dakika önce güneş ışınlarına çok benzer bir ışık yaymaya başlar ve yoğunluğunu kademeli olarak artırır. Bu sayede perdelerinizi tamamen kapalı tutabilir, ancak saatin yaydığı ışık sayesinde sanki pencereden güneş giriyormuş hissiyle uyanabilirsiniz. 

Perdeyi biraz açık bırakarak elde edilen doğal ışığın aksine, bu tip bir çalar saat kullanmanın en büyük avantajı, ışığın yayılmaya başlama saatinin ve yoğunluğunun ihtiyaçlara göre ayarlanabilmesidir. Örneğin, bir kişi sabah saat 09:00'da kalkmak istiyorsa, saatin ışığını 08:50'de alacak şekilde ayarlayabilir; oysa doğal yollarla güneş ışınlarının içeri girmeye başladığı anı kontrol etmek mümkün değildir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
