Ne Levrek Ne Çipura: En Vitaminli Balık Çeşitlerini Kardiyoloji Profesörü Sıraladı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 11:43

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan dengeli beslenme düzeninde, deniz ürünleri sahip oldukları eşsiz besin profiliyle hayati bir rol oynar. Özellikle 'yağlı balıklar' olarak sınıflandırılan türler; beyin fonksiyonlarını destekleyen Omega-3 yağ asitleri, kemik sağlığı için elzem olan D vitamini ve hücresel onarımı hızlandıran yüksek kaliteli proteinler bakımından tam birer doğal eczane gibidir. 

Haftada en az iki porsiyon balık tüketmek, sadece kalp ve damar sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini çelik gibi güçlendirerek modern çağın getirdiği kronik hastalıklara karşı vücudumuza kalkan olur.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, bir YouTube videosunda en sağlıklı balıkları sıraladı.

Peki en vitaminli balıklar hangileri?

Hamsi

Küçük cüssesine rağmen besin değeri açısından tam bir dev olan hamsi, Karadeniz ve Marmara mutfağının baş tacıdır. Kalsiyum ve magnezyum kaynağı olarak bilinir. Bu küçük mucize, içeriğindeki yüksek oranda iyot ile tiroid bezlerinin düzenli çalışmasını sağlayarak metabolizmayı hızlandırırken, zengin A ve B12 vitaminleri sayesinde hem göz sağlığını korur hem de sinir sistemini dış etkenlere karşı güçlendirir. Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça cömert olan hamsi, kan basıncını dengeleyerek kalp krizi riskini azaltır ve çocuklarda zihinsel gelişimi doğrudan destekleyen bir yapıya sahiptir. Ayrıca düşük cıva seviyesi sayesinde güvenle tüketilebilen hamsi, hücre yenilenmesini destekleyerek cildin daha taze kalmasına ve yaraların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.

Sardalya

Doğanın sunduğu en temiz ve en besleyici balıklardan biri olan sardalya, besin zincirinin alt basamaklarında yer aldığı için ağır metal birikimi riski en düşük seçeneklerin başında gelir. Özellikle kemik erimesine karşı doğal bir ilaç görevi gören sardalya, süt ürünleriyle yarışacak düzeyde kalsiyum ve D vitamini içerir; bu da iskelet sisteminin dayanıklılığını artırırken diş sağlığını da korur. İçeriğindeki nadir bulunan CoQ10 enzimi sayesinde hücresel enerji üretimini optimize ederek kronik yorgunlukla savaşır ve güçlü anti-inflamatuar özellikleri ile eklemlerde oluşan iltihaplanmaları minimize eder. Fosfor ve selenyum açısından da oldukça zengin olan bu balık, bağışıklık sistemini bir zırh gibi kuşatır ve vücudun savunma mekanizmasını her türlü enfeksiyona karşı uyanık tutar.

Uskumru

Denizlerin en enerjik ve en yağlı balıklarından biri olan uskumru, kalbi koruyan EPA ve DHA yağ asitleri açısından adeta bir şampiyondur ve düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürüp damar esnekliğini artırır. Yüksek kaliteli protein yapısı sayesinde sporcular ve kas kütlesini korumak isteyenler için ideal bir besin olan uskumru, aynı zamanda sinir iletimini hızlandıran B6 ve B12 vitaminleri ile doludur. İçerdiği yoğun selenyum miktarı, vücudu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten temizleyerek kanserli hücre oluşumuna karşı güçlü bir direnç hattı oluşturur. Hafızayı keskinleştiren ve odaklanma yeteneğini artıran bu balık, beyindeki gri maddeyi koruyarak ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek nörodejeneratif hastalıklara karşı da koruyucu bir şemsiye görevi görür.

Palamut

Mevsim geçişlerinde sofraların en sevilen konuğu olan palamut, yüksek potasyum ve sodyum dengesi sayesinde vücuttaki sıvı dağılımını kontrol eder ve yüksek tansiyon hastaları için doğal bir dengeleyici işlevi görür. İçeriğindeki yüksek protein oranı ve zengin amino asit profili ile doku onarımını hızlandırırken, saç foliküllerini besleyen sülfür ve fosfor mineralleri sayesinde saçların daha gür ve parlak çıkmasına yardımcı olur. Cilt sağlığı üzerinde de mucizeler yaratan palamut, sivilce oluşumunu azaltan ve deri elastikiyetini artıran vitaminlere sahiptir; ayrıca diş eti kanamalarını önleyen mineral desteğiyle ağız sağlığını da gözetir. Sindirim sistemini yormayan yapısı ve doyurucu etkisiyle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan bu balık, genel enerji seviyesini yükselterek günlük yaşam kalitesini belirgin şekilde artırır.

Somon

Pembe rengini aldığı güçlü bir antioksidan olan astaksantin sayesinde somon, dünyadaki en sağlıklı besinler listesinde her zaman üst sıralarda yer alır ve özellikle beyin hücrelerini genç tutan eşsiz bir etkiye sahiptir. Kalp sağlığı üzerindeki etkisi tartışılmaz olan somon, arterlerdeki plak oluşumunu engelleyerek damar sertliği riskini minimize eder ve içeriğindeki B grubu vitamin kompleksleri sayesinde zihinsel yorgunluğu giderip ruh halini iyileştirir. Gözlerdeki sarı nokta hastalığına karşı koruma sağlayan ve görme keskinliğini artıran Omega-3 bileşenleri, aynı zamanda cildin güneşin zararlı ışınlarına karşı direncini de artırarak erken yaşlanma belirtilerini hafifletir. 

Hem taze hem de füme olarak tüketilebilen bu özel balık, metabolizmayı düzenleyen protein yapısı ve tokluk hissini uzatan sağlıklı yağları ile hem formda kalmayı hem de uzun vadeli sağlığı garanti altına alır.

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
