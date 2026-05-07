"Hantavirüs Pandemiye Döner mi?" Sorusunu Ünlü Astrolog Dinçer Güner Yanıtladı

Arjantin'den Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden yüzün üzerinde yolcunun bulunduğu gemide 'hantavirüs' nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemideki vaka sayısının sekize yükseldiğini duyurdu. DSÖ, virüs yayılımını durdurmak amacıyla ilgili ülkelerle koordinasyon halinde olunduğunu da açıkladı.

Bilim insanları da hantavirüs vakalarını yakından takip ediyor. Genellikle kemirgenlerden insanlara bulaşan hantavirüs, insan sağlığı için ciddi riskler barındırıyor. Bilim dünyasında hantavirüsün insandan insana bulaşma ihtimali düşük olarak değerlendirilse de imkansız olmadığı belirtiliyor.