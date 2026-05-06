Hantavirüs Nedir? İnsandan İnsana Bulaşır mı? İşte MV Hondius Gemisindeki Hantavirüs Salgınının Detayları

Elif ÇAMLIBEL
06.05.2026 - 11:48

Tüm dünya gözünü okyanusun ortasındaki MV Hondius yolcu gemisinde yaşanan salgına çevirdi! 150 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemide yaşanan can kayıplarının ardından, rota Kanarya Adaları'na çevrilirken 'insandan insana bulaşma' şüphesi, halk sağlığı açısından yeni soru işaretleri yarattı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve CDC araştırıyor. 

Peki, hantavirüs nedir? İnsandan insana bulaşır mı? Tedavisi var mı? 

Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler tamamen genel bilgilendirme amacı taşımaktadır! Hiçbir koşulda tıbbi bir tavsiye, teşhis veya tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Hantavirüs ya da başka bir sağlık sorunuyla ilgili belirtiler taşıdığınızı düşünüyorsanız, vakit kaybetmeden uzman bir hekime veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Hantavirüs Nedir?

Hantavirüs, başta fareler ve diğer kemirgenler olmak üzere insanlara bulaşan ve ölümcül olabilen ciddi solunum veya böbrek hastalıklarına yol açabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen) bir virüs ailesidir.

Hantavirüs Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Hantavirüsler, coğrafi bölgelere göre değişiklik gösteren iki ana sendroma neden olur:

  • Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS): Daha çok Amerika kıtasında görülür. Şiddetli solunum yolu rahatsızlıklarına neden olur ve ölüm oranı bazı salgınlarda %30–50’ye kadar çıkabilmektedir.

  • Renal Sendromlu Kanamalı Ateş (HFRS): Özellikle Avrupa ve Asya'da (ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde) rastlanır. Böbrek yetmezliği, idrar miktarında azalma ve kanamalarla karakterizedir.

Hantavirüs Nasıl Bulaşır?

İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların atıklarıyla temas sonucu enfekte olurlar. Virüsler, temel olarak kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürükleri ile temas sonucu bulaşırlar. Başlıca bulaşma yolları şunlardır:

  • Hava Yoluyla (Aerosolizasyon): Kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü kuruyup toza karıştığında, bu partikülleri solumak en yaygın bulaşma şeklidir (örneğin eski bir depoyu temizlerken kalkan tozu yutmak).

  • Doğrudan Temas: Enfekte atıklara dokunup ardından elleri ağza, buruna veya gözlere sürmek.

  • Isırıklar: Enfekte bir kemirgen tarafından ısırılmak (çok nadir görülür).

Hantavirüs İnsandan İnsana Bulaşır mı?

Genel olarak hayır. Hantavirüs enfeksiyonlarının çok büyük bir kısmında insandan insana bulaşma görülmez. Dünya üzerinde bilinen tek istisna, Güney Amerika'da görülen Andes virüsü türüdür. Bu türün nadiren yakın temas yoluyla insandan insana geçtiği belgelenmiştir.

Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler, virüsle temas edildikten sonraki 1 ila 8 hafta içinde ortaya çıkabilir ve hastalık genellikle iki aşamada seyreder:

Erken Dönem Belirtileri (İlk günlerde):

  • Yüksek ateş ve titreme

  • Şiddetli kas ağrıları (özellikle uyluk, sırt ve omuzlarda)

  • Baş ağrısı ve aşırı yorgunluk

  • Mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı

Geç Dönem Belirtileri (4-10 gün sonra):

  • HPS gelişirse: Akciğerlerde sıvı birikmesi, şiddetli öksürük ve boğulma hissi yaratan nefes darlığı.

  • HFRS gelişirse: İdrar miktarında ciddi azalma, böbrek fonksiyonlarının bozulması ve ciltte/mukozada kanamalar.

Hantavirüsün Tedavisi Nedir? Hantavirüs Aşısı Var mı?

Günümüzde Hantavirüs enfeksiyonlarına karşı spesifik bir ilaç veya dünya genelinde onaylanmış yaygın olarak kullanılan bir aşı bulunmamaktadır. Tedavi tamamen destekleyicidir ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yapılır. Hastanın solunum cihazına (entübasyon) bağlanması, oksijen terapisi veya böbrek yetmezliği durumunda diyaliz gibi yöntemler hayat kurtarıcıdır.

Erken teşhis hayati önem taşır!  

Hantavirüsten Nasıl Korunulur?

En iyi savunma, kemirgenlerle teması tamamen kesmektir. Uzmanların önerdiği başlıca korunma yöntemleri şunlardır:

  • İzolasyon: Evinize veya iş yerinize farelerin girebileceği tüm delik ve çatlakları kapatın.

  • Hijyen: Gıda maddelerini (evcil hayvan mamaları dahil) ve çöpleri mutlaka kapalı kaplarda saklayın.

  • Güvenli Temizlik: Fare pisliği veya yuvası bulduğunuzda asla süpürmeyin veya elektrikli süpürge kullanmayın! Çünkü bu, virüsün havaya uçuşmasına neden olur. Bunun yerine o bölgeye çamaşır suyu ve su karışımı (veya dezenfektan) sıkarak 5-10 dakika bekleyin. 

TEMİZLİK SIRASINDA: Maske ve eldiven kullanarak kağıt havluyla temizleyip çöpe atın.

Hantavirüs Neden Gündemde?

Hantavirüsün şu an tüm dünyada gündemde olmasının nedeni, Atlas Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisinde yaşanan salgın vakası.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından da doğrulanan ve haber ajanslarına Mayıs 2026 itibarıyla yansıyan son dakika gelişmelerinin özeti ise şu şekilde:

MV Hondius Gemisinde Hantavirüs Alarmı

Arjantin'den yola çıkan ve Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) doğru seyreden MV Hondius adlı lüks yolcu gemisinde, şüpheli bir virüs kümelenmesi tespit edildi.

Yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatı bulunan gemideki salgın nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), laboratuvar testleri ve epidemiyolojik araştırmaların devam ettiğini bildirdi. BBC'nin haberine göre, bugün (6 Mayıs 2026), gemide bulunan ve durumu şüpheli olan bazı yolcular tahliye ediliyor.

Neden Bu Kadar Çok Konuşuluyor?

Hantavirüs genellikle eski depolar, tarlalar veya fare istilasına uğramış kapalı alanlar gibi karasal ortamlarda rastlanan bir virüstür. Salgının okyanusun ortasındaki kapalı bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıkması, durumu hem sıra dışı hem de oldukça dikkat çekici kılıyor.

Tüm dünya gözünü MV Hondius adlı gemiye dikse de yaşanan acı kayıpların yanında; ECDC gibi kurumlar olayla ilgili dışarıdaki halk için riskin 'çok düşük' olduğunu vurguluyor.

Hantavirüsün İnsandan İnsana Bulaşma Şüphesi

Daha önce de belirttiğimiz gibi hantavirüs normalde kemirgenlerden bulaşsa da, bu vakada gemi gibi kapalı bir ortamda aynı kamarayı paylaşan kişiler (özellikle hayatını kaybeden Hollandalı çift) arasında nadir görülen 'insandan insana bulaşma' ihtimalinin de WHO tarafından araştırıldığı öğrenildi.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
