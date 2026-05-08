Gıcır Gıcır Oluyor: Telefon Ekranını İlk Günkü Gibi Yapacak Temizlik Hilesi!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 09:39

Gün içinde elimizden düşürmediğimiz, her yere yanımızda götürdüğümüz telefonlarımızın ekranları adeta birer bakteri yuvasına dönüşüyor. Parmak izleri, makyaj kalıntıları ve tozlar birleşince gün sonunda telefonunuz bulanık bir levhaya benziyor. Telefon ekranlarının, tuvalet kapağından onlarca kat daha fazla bakteri taşıdığı söyleniyor.

İşte evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, ekranınızı cam gibi yapacak o gizli formül!

Telefon ekranı en iyi nasıl temizlenir?

Pahalı ekran temizleme kitlerine veda edin. Mutfağınızda ve banyonuzda zaten olan bu üçlü, ihtiyacınız olan her şeyi karşılıyor:

  • Beyaz Sirke: Doğal dezenfektan ve yağ çözücü görevi görüyor.

  • Saf Su (veya Kaynatılıp Soğutulmuş Su): Ekranın çizilmemesi için kireçsiz olması gerekiyor.

  • Mikrofiber Bez: Peçete veya kağıt havlu sakın kullanmayın, ekranı çizebilir!

Temizlik aşamaları da oldukça kolay:

  • Cihazı Kapatın: Güvenlik her şeydir. Telefonunuzu kapatın ve şarj kablosu takılıysa çıkarın.

  • Karışımı Hazırlayın: Bir kapta %50 saf su ve %50 beyaz sirkeyi karıştırın. Sert kimyasallardan kaçınmak ekran kaplamasını korur.

  • Bezi Nemlendirin (Asla Ekrana Sıkmayın!): Sıvıyı doğrudan ekrana püskürtmek, hoparlör veya şarj girişine sıvı kaçmasına neden olabilir. Karışımı mikrofiber beze bir fıs sıkın.

  • Dairesel Hareketler: Bezi ekranın üzerinde nazikçe, dairesel hareketlerle gezdirin. Parmak izlerinin saniyeler içinde yok olduğunu göreceksiniz.

  • Kurulama: Bezin kuru tarafıyla üzerinden geçerek son dokunuşu yapın.

Islak Mendil Telefon Ekranını Çizer mi?

Islak mendil, kağıt havlu ve peçete odun lifi içerdiği için ekran üzerinde mikro çizikler oluşturur. İlk zamanlarda sizi rahatsız etmese de zamanla ekranın bulanıklaştığını görebilirsiniz.

Ekranınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız bu ürünleri kullanmayın:

  • Cam Temizleyicileri: İçindeki amonyak, telefon ekranlarındaki koruyucu (oleofobik) tabakayı aşındırır. 

  • Kolonya: Yüksek alkol oranı ekranın parlaklığını zamanla matlaştırabilir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
