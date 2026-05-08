Gıcır Gıcır Oluyor: Telefon Ekranını İlk Günkü Gibi Yapacak Temizlik Hilesi!

Pahalı ekran temizleme kitlerine veda edin. Mutfağınızda ve banyonuzda zaten olan bu üçlü, ihtiyacınız olan her şeyi karşılıyor:

Beyaz Sirke: Doğal dezenfektan ve yağ çözücü görevi görüyor.

Saf Su (veya Kaynatılıp Soğutulmuş Su): Ekranın çizilmemesi için kireçsiz olması gerekiyor.

Mikrofiber Bez: Peçete veya kağıt havlu sakın kullanmayın, ekranı çizebilir!

Temizlik aşamaları da oldukça kolay:

Cihazı Kapatın: Güvenlik her şeydir. Telefonunuzu kapatın ve şarj kablosu takılıysa çıkarın.

Karışımı Hazırlayın: Bir kapta %50 saf su ve %50 beyaz sirkeyi karıştırın. Sert kimyasallardan kaçınmak ekran kaplamasını korur.

Bezi Nemlendirin (Asla Ekrana Sıkmayın!): Sıvıyı doğrudan ekrana püskürtmek, hoparlör veya şarj girişine sıvı kaçmasına neden olabilir. Karışımı mikrofiber beze bir fıs sıkın.

Dairesel Hareketler: Bezi ekranın üzerinde nazikçe, dairesel hareketlerle gezdirin. Parmak izlerinin saniyeler içinde yok olduğunu göreceksiniz.

Kurulama: Bezin kuru tarafıyla üzerinden geçerek son dokunuşu yapın.

Islak Mendil Telefon Ekranını Çizer mi?

Islak mendil, kağıt havlu ve peçete odun lifi içerdiği için ekran üzerinde mikro çizikler oluşturur. İlk zamanlarda sizi rahatsız etmese de zamanla ekranın bulanıklaştığını görebilirsiniz.

Ekranınızın ömrünü uzatmak istiyorsanız bu ürünleri kullanmayın: