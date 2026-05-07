Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Manuel Viteslerde 'D' Harfinin Gerçek Anlamı

Manuel şanzımanlardaki 'D' ibaresi, teknik olarak 'Direct Drive' yani 'Direkt Şanzıman' kavramını ifade ediyor. Bu çalışma modunda, motorun ürettiği devir sayısı ile şanzıman çıkış hızı arasındaki dişli oranı tam olarak 1:1 seviyesinde eşitleniyor. Güç aktarımı esnasında tork miktarında herhangi bir artış veya azalış meydana gelmediği için motorun enerjisi, kayba uğramadan doğrudan tekerleklere iletiliyor. Bu durum, sistemin en saf mekanik verimliliğe ulaştığı anı simgeliyor.