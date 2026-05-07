Sadece 10 Dakikada Milyonlar Kaybettiler: 6 Bin Dönümlük Hasat Mahvoldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 18:59

Hatay’ın bereketli toprakları Amik Ovası’nda hasat dönemine sayılı günler kala meydana gelen şiddetli dolu yağışı, tarımsal üretimde büyük bir yıkıma yol açtı. Reyhanlı ilçesinde yaklaşık on dakika süren ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, toplamda 6 bin dönümlük alanda ekili bulunan soğan, patates ve buğday ürünlerini kullanılamaz hale getirdi. Bölgedeki üreticilerin aylardır süren emeği, hasada yirmi gün kala doğa olayının etkisiyle büyük bir zarar gördü.

Şiddetli Yağış Ekili Alanları Kısa Sürede Etkisi Altına Aldı

Bükülmez Mahallesi başta olmak üzere çevre yerleşim birimlerinde etkili olan yağış, tarlaları kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bir dönemde aniden bastıran dolu, özellikle hasat olgunluğuna erişen sebze ve tahıl tarlalarında fiziksel tahribat yarattı. Üreticiler, ürünlerin üzerine düşen buz parçalarının bitki dokularını tamamen parçaladığını ve gelişim sürecini durdurduğunu gözlemledi.

Teknik Ekipler Bölgedeki Hasar Tespit Çalışmalarına Başladı

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, hasarın telafi edilemeyecek düzeyde olduğu vurgulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü incelemeler sonucunda, 6 bin dönümlük arazide kurtarılacak bir ürünün kalmadığı rapor edildi. Yetkililer, patates yumrularının toprak altında kalmasına rağmen, üst aksamdaki tahribat nedeniyle bitkilerin büyüme kapasitesini tamamen kaybettiğini bildirdi.

Çiftçiler Hasat Zamanı Gelen Ürünlerin Kaybıyla Sarsıldı

Tarladaki mahsulün hasat edilmesine kısa bir süre kala yaşanan bu afet, bölge ekonomisi için ciddi bir kayıp teşkil etti. Üreticiler sabah saatlerinde hasat hazırlığı yaparken öğleden sonra tüm birikimlerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı. Soğanların sanki mekanik bir darbeyle ezilmiş gibi zarar gördüğünü belirten çiftçiler, bu aşamadan sonra herhangi bir ilaçlama veya gübreleme faaliyetinin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
