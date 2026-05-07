article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Üç Türk Kardeş Almanya'nın Yollarını Yönetiyor: Projeleriyle Alman Devlerini Geride Bırakıyorlar

Üç Türk Kardeş Almanya'nın Yollarını Yönetiyor: Projeleriyle Alman Devlerini Geride Bırakıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 18:47

Berlin merkezli faaliyet gösteren ve üç Türk kardeş tarafından yönetilen teknoloji girişimi, Almanya’nın yol güvenliği ve lojistik sektöründe köklü bir değişim başlatmış bulunuyor. Mehmet, Talha ve Abdulkadir Türker tarafından yaklaşık yirmi yıl önce temelleri atılan 'Halteverbot123' markası, günümüzde elli kişilik uzman kadrosu ve ileri düzey dijital altyapısıyla ülkenin en önemli çözüm ortaklarından biri haline dönüşmüş durumda. Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde hizmet sunan şirket, geleneksel yöntemleri yapay zekâ destekli yazılımlarla ikame ederek sektördeki Alman devlerini geride bırakmayı başarıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka teknolojisiyle donatılan operasyonel süreçler hata payını minimize ediyor

Yapay zeka teknolojisiyle donatılan operasyonel süreçler hata payını minimize ediyor

Şirketin stratejik iletişim ve pazarlama süreçlerinden sorumlu ortağı Mehmet Türker, sundukları hizmetin temelini geçici park yasağı alanlarının koordinasyonu ve şantiye güvenliği operasyonlarının oluşturduğunu ifade ediyor. Metropollerdeki trafik yoğunluğunun lojistik süreçleri aksatması üzerine geliştirilen iş modeli, müşterilere tamamen yasal bir çerçevede park ve çalışma alanı tahsis ediyor. Türker, bir yıl süren teknik altyapı çalışmaları sonucunda hayata geçirilen 'Orbynt' isimli yapay zeka programı sayesinde, sokaklardaki yüzlerce karmaşık işlemin artık hatasız ve dijital bir sistem üzerinden yönetildiğini vurguluyor. Şirketin beş yıllık projeksiyonunda ise hizmet ağının dört yeni eyalete daha genişletilmesi ve Almanya genelinde lider konuma gelinmesi yer alıyor.

Hollywood yapımları ve diplomatik ziyaretlerde yüksek güvenlikli lojistik çözümler sunuluyor

Hollywood yapımları ve diplomatik ziyaretlerde yüksek güvenlikli lojistik çözümler sunuluyor

Şirketin hizmet yelpazesi yalnızca standart taşımacılık operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, küresel ölçekteki prestijli projelere kadar uzanıyor. Operasyon yöneticisi Abdulkadir Türker; Hollywood prodüksiyonları, Netflix ve Apple projeleri ile Google, Adidas gibi dünya markalarının reklam çekimlerinde yol güvenliği süreçlerini yönettiklerini belirtiyor. Bugüne kadar 60’ı aşkın büyük film projesinde görev alan ekip, aynı zamanda devlet düzeyindeki kritik ziyaretlerin güvenliğinde de kilit rol üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi liderlerin Almanya seyahatlerinde güzergâh emniyetinin sağlanması, şirketin operasyonel kabiliyetini uluslararası düzeye taşıyor.

Kuşaklar arası girişimcilik ruhu geleceğin lojistik standartlarını şekillendiriyor

Kuşaklar arası girişimcilik ruhu geleceğin lojistik standartlarını şekillendiriyor

Şirketin CEO’su Talha Türker, dijital dönüşümün henüz başlangıç aşamasında olduğu yıllarda sektöre attıkları adımın bugün meyvelerini verdiğini dile getiriyor. Babalarının Almanya’ya işçi olarak gelişinin ardından ticaret dünyasına atılmasının kendilerine cesaret verdiğini söyleyen Türker, teknoloji odaklı büyüme stratejisinin önemine işaret ediyor. Tamamen internet üzerinden alınan siparişlerin yasal izin süreçlerinden saha kurulumuna kadar tek elden yönetilmesi, kurumsal firmaların profesyonel çözümlere olan ilgisini artırıyor. Türker kardeşler, bu başarı hikayesinin temelinde azim, dijitalleşmeye duyulan inanç ve sürekli yenilenme arayışının yattığını kaydediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın