Dünyanın En Büyük Barajını Yapmak İçin İki Komşu Ülkenin Suyunu Kesecekler

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 17:27

Çin hükümeti, enerji arz güvenliğini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla Tibet’in yüksek rakımlı coğrafyasında, tarihin en büyük hidroelektrik projesi olarak kayıtlara geçen Motuo Projesi için düğmeye bastı. Başbakan Li Qiang tarafından temelleri atılan ve yaklaşık 167 milyar dolarlık devasa bir yatırım bütçesiyle hayata geçirilen proje, Yarlung Tsangpo Nehri üzerine kurulacak beş kademeli bir baraj zincirinden oluşuyor. Toplam 70 GW kurulu güce sahip olması planlanan bu devasa tesis, mevcut dünya rekorunu elinde bulunduran Üç Boğaz Barajı’nın üretim kapasitesini tam üç kat aşacak bir potansiyel barındırıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c4g...
Dev projenin üretim kapasitesi sanayileşmiş bir ülkenin tüm ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşıyor

2030’lu yılların ortalarında tam kapasiteyle devreye alınması beklenen santralin, yıllık bazda 300 milyar kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Bahsi geçen bu enerji miktarı, Birleşik Krallık gibi gelişmiş bir sanayi ülkesinin yıllık toplam elektrik tüketim miktarıyla eş değer bir hacmi temsil ediyor. Projenin teknik başarısının arkasında, Yarlung Tsangpo Nehri’nin dünyanın en derin kanyonunda sadece 50 kilometrelik bir mesafede yaşadığı 2.000 metrelik irtifa düşüşü yatıyor. Bu olağanüstü jeolojik yapı, bölgeyi gezegenin en yüksek hidroelektrik enerji potansiyeline sahip noktası haline getiriyor.

Bölgesel sismik riskler ve su güvenliği tartışmaları projenin uluslararası gündemini belirliyor

Bu muazzam mühendislik girişimi stratejik ve ekolojik riskleri de beraberinde getiriyor. Tibet-Himalaya Platosu’nun yüksek sismik aktivite barındıran bir deprem bölgesi olması, devasa baraj gövdelerinin güvenliğine dair bilimsel endişeleri tetikliyor. Jeopolitik düzlemde ise nehrin aşağı havzasında yer alan ve Brahmaputra Nehri’ne bağımlı olan Hindistan ile Bangladeş, su akışının kontrol altına alınmasını ciddi bir güvenlik tehdidi olarak nitelendiriyor. Bilim insanları ve bölge stratejistleri projenin hem ekolojik dengeleri hem de Güney Asya’daki diplomatik güç dengelerini geri dönülemez şekilde değiştirme potansiyeline işaret ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
