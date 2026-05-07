Çatıda Yetişen Gizemli Ağaç Hayrete Düşürüyor: Defalarca Kesildi, Kurudu, Yeniden Yeşerdi

Hacı Bey oğlu Taceddin İbrahim Paşa tarafından 15. yüzyılın son çeyreğinde yaptırılan eser, kadınlar ve erkekler bölümlerinden oluşan 'çifte hamam' planıyla inşa edilmiş bulunuyor. Klasik ısıtma sistemi ve sağlam taş duvarlarıyla döneminin mühendislik başarısını yansıtan Paşa Hamamı, Çorum’da aktif olarak kullanılan iki tarihi hamamdan biri olma özelliğini koruyor. Hem mimari estetiği hem de çatısındaki inatçı bitki örtüsüyle dikkat çeken yapı, yerel halk tarafından hem bir şifa merkezi hem de bir doğa mucizesine ev sahipliği yapan kültürel durak olarak görülüyor.