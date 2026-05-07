Çatıda Yetişen Gizemli Ağaç Hayrete Düşürüyor: Defalarca Kesildi, Kurudu, Yeniden Yeşerdi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 17:48

Çorum merkezinde yer alan ve 1487 yılında Hacıbeyoğlu Taceddin İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilen Tarihi Paşa Hamamı, altı asra yaklaşan geçmişiyle şehrin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Kesme taş mimarisi ve geleneksel kubbe yapısıyla Osmanlı döneminin karakteristik özelliklerini taşıyan bu yapı, son yıllarda çatısında filizlenen bir ağaçla gündeme geliyor. Kiremitlerin arasından yükselen ve defalarca müdahale edilmesine rağmen yeniden yeşeren ağaç, çevre sakinleri ve ziyaretçiler tarafından hayretle izleniyor.

Hamamın çatı katmanlarının derinliklerine kök salan ağaç, bölge esnafının ifadelerine göre yaklaşık 40 yıldır aynı noktada varlığını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda yapılan çatı onarımları ve kiremit değişimleri sırasında kökünden sökülmesine veya kuruyup kesilmesine rağmen, bitki her seferinde yeniden yeşererek büyümesine devam ediyor. Hamam işletmecileri, türü tam olarak belirlenemeyen bu ağacın binanın farklı noktalarında da benzer şekilde ortaya çıktığını ve adeta yapıyla bütünleştiğini belirtiyor.

Hacı Bey oğlu Taceddin İbrahim Paşa tarafından 15. yüzyılın son çeyreğinde yaptırılan eser, kadınlar ve erkekler bölümlerinden oluşan 'çifte hamam' planıyla inşa edilmiş bulunuyor. Klasik ısıtma sistemi ve sağlam taş duvarlarıyla döneminin mühendislik başarısını yansıtan Paşa Hamamı, Çorum’da aktif olarak kullanılan iki tarihi hamamdan biri olma özelliğini koruyor. Hem mimari estetiği hem de çatısındaki inatçı bitki örtüsüyle dikkat çeken yapı, yerel halk tarafından hem bir şifa merkezi hem de bir doğa mucizesine ev sahipliği yapan kültürel durak olarak görülüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
