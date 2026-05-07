Bahçesi Olanlara Alışılmışın Dışında Tavsiye: "Saçlarınızı Serpin"

Bahçede saç kullanmak oldukça basittir:

Toprağın üzerine hafifçe serpilebilir.

Gübre yığınlarına karıştırılabilir.

Bitkilerin kök çevresine yerleştirilebilir.

Sabır Gerektiren Bir Yöntem

İnsan saçı, sorunlu bahçeler için anlık bir çözüm değildir. Uzun vadeli toprak sağlığına katkıda bulunsa da bahçıvanlar zayıf bitkilerin aniden canlanmasını beklememelidir. Saç, işlenmemiş formunda çok yavaş parçalanır; bu da besinlerin hemen değil, zamanla salındığı anlamına gelir. İnce ince kıyılmadığı, işlenmediği veya bir gübre yığınına eklenmediği sürece düzgün bir şekilde ayrışması aylar sürebilir.

Bu nedenle saç, çiçek diplerine öylece serpilmek yerine, gübreye karıştırıldığında en iyi sonucu verir.