Bahçesi Olanlara Alışılmışın Dışında Tavsiye: "Saçlarınızı Serpin"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 15:33

Tam da bahar ayları gelmişken bahçenizdeki çiçekleri coşturacak sıra dışı bir yöntemi öğrenmeye var mısınız? Toprağa insan saçı eklemek. Evet, bildiğiniz saç! 

İlk başta garip gelse de uzmanlar, bu basit ve doğal malzemenin (saçın) bitkiler için çeşitli faydalar sunabileceğini ve yaygın bahçecilik sorunlarıyla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Doğal gübre kaynağı: Saç!

Saçınızı toprağa atmak başlangıçta tuhaf bir yöntem gibi görünebilir. Fakat faydalarını okuyana kadar bekleyin!

Doğal Bir Gübre Kaynağı

İnsan saçı, sağlıklı bitki gelişimini destekleyen bir besin maddesi olan azot bakımından zengindir. Saç yavaşça parçalandıkça toprağa besin salarak nazik, organik bir gübre görevi görür. Bu özellik, kimyasal ürünlerden kaçınırken büyüme mevsiminde bitkilerine destek vermek isteyen bahçıvanlar için saçı özellikle kullanışlı kılar.

Toprak Yapısını İyileştirme

Saçın tek avantajı bu değildir; aynı zamanda havalanmayı ve nem tutma kapasitesini artırarak toprak yapısını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Toprağa karıştırıldığında, özellikle kurumaya meyilli bitki yataklarında köklerin gelişmesi için daha iyi bir ortam yaratılmasına katkı sağlar.

Zararlıları Uzak Tutma

Bahçıvanların bu sıra dışı yönteme yönelmesinin bir başka nedeni de zararlıları caydırma potansiyelidir. İnsan saçı kokusunun, bazı küçük canlıların bitkileri eşelemesini veya yeni sürgünleri kemirmesini engellediği düşünülmektedir. Bahçenin savunmasız bölgelerine saç serpmek, yaban hayatına zarar vermeden doğal bir bariyer görevi görebilir.

Peki nasıl uygulayacağız?

Bahçede saç kullanmak oldukça basittir:

  • Toprağın üzerine hafifçe serpilebilir.

  • Gübre yığınlarına karıştırılabilir.

  • Bitkilerin kök çevresine yerleştirilebilir.

Sabır Gerektiren Bir Yöntem

İnsan saçı, sorunlu bahçeler için anlık bir çözüm değildir. Uzun vadeli toprak sağlığına katkıda bulunsa da bahçıvanlar zayıf bitkilerin aniden canlanmasını beklememelidir. Saç, işlenmemiş formunda çok yavaş parçalanır; bu da besinlerin hemen değil, zamanla salındığı anlamına gelir. İnce ince kıyılmadığı, işlenmediği veya bir gübre yığınına eklenmediği sürece düzgün bir şekilde ayrışması aylar sürebilir.

Bu nedenle saç, çiçek diplerine öylece serpilmek yerine, gübreye karıştırıldığında en iyi sonucu verir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
1
