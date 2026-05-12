article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Türkiye’nin Dünyaya Tanıttığı Yerli Kedi ve Köpek Irkları!

Türkiye’nin Dünyaya Tanıttığı Yerli Kedi ve Köpek Irkları!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 14:14

Türkiye, yalnızca tarihi ve kültürüyle değil, yerli hayvan ırklarıyla da dikkat çekiyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinde yüzyıllar içinde şekillenen kedi ve köpekler, bugün hem görünüşleri hem de karakterleriyle öne çıkıyor. Van Kedisi suya ilgisiyle, Ankara Kedisi zarif yapısıyla, Kangal ise güçlü koruma içgüdüsüyle tanınıyor. Bazı ırklar dünyada bilinir hale gelirken, bazıları hala korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Van kedisi suyu seven karakteriyle tanınıyor

Van kedisi suyu seven karakteriyle tanınıyor

Van Kedisi, Van Gölü çevresiyle özdeşleşen en bilinen yerli kedi ırklarından biri. Beyaz tüyleri, farklı renkte gözleri ve suya olan ilgisiyle diğer kedilerden ayrılıyor. Enerjik, meraklı ve insana bağlı yapısıyla ev içinde oldukça hareketli bir karakter sergiliyor.

Bu ırk, özellikle “Van deseni” olarak bilinen baş ve kuyruk bölgesindeki renkli lekelerle de tanınıyor. Van Kedisi, Türkiye’de koruma çalışmalarıyla da gündeme gelen özel ırklar arasında yer alıyor.

Ankara kedisi zarif duruşuyla öne çıkıyor

Ankara Kedisi, dünyada Turkish Angora adıyla bilinen köklü kedi ırklarından biri. Uzun, ipeksi tüyleri, zarif vücut yapısı ve badem gözleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminden itibaren Avrupa’da da bilinen bu ırk, zamanla Türkiye’nin en tanınan kedilerinden biri haline geldi.

Karakter olarak zeki, oyuncu ve hareketli bir yapıya sahip. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyor ve ev ortamında sosyal davranışlarıyla öne çıkıyor. Konuşkan yapısı nedeniyle sahipleriyle sık sık sesli iletişim kurabiliyor.

Kangal güçlü koruma içgüdüsüyle biliniyor

Kangal güçlü koruma içgüdüsüyle biliniyor

Sivas’ın Kangal ilçesiyle özdeşleşen Kangal, Türkiye’nin en tanınan yerli köpek ırklarından biri. Güçlü yapısı, siyah maskesi, açık renkli tüyleri ve kıvrık kuyruğuyla kolayca ayırt ediliyor. Anadolu’da özellikle sürü koruma köpeği olarak uzun yıllardır kullanılıyor.

Karakter olarak sakin, sadık ve korumacı bir mizaca sahip. Ailesine bağlı olsa da yabancılara karşı mesafeli davranabiliyor. Bu nedenle doğru eğitim ve deneyimli sahiplik, Kangal için oldukça önemli.

Akbaş beyaz tüyleriyle sürülerin sessiz bekçisi

Akbaş, Batı ve Orta Anadolu’da yetişen beyaz tüylü çoban köpeklerinden biri. Tamamen beyaz görünümü sayesinde sürü içinde koyunlarla uyum sağlayabiliyor. Bu özellik, yüzyıllar boyunca çobanlar için avantajlı kabul edilmiş.

Kangal’a göre daha ince yapılı olsa da koruma içgüdüsü oldukça güçlü. Bağımsız, dikkatli ve gece aktif bir karaktere sahip. Ailesine karşı sıcak olabilir ancak yabancılara karşı temkinli yaklaşır.

Aksaray malaklısı dev yapısıyla dikkat çekiyor

Aksaray malaklısı dev yapısıyla dikkat çekiyor

Aksaray Malaklısı, Anadolu’nun en iri çoban köpeklerinden biri olarak biliniyor. Geniş kafası, güçlü gövdesi, sarkık dudakları ve ağır yapısıyla diğer yerli köpeklerden ayrılıyor. Aksaray ve çevresinde uzun yıllardır sürü ve alan koruma amacıyla yetiştiriliyor.

Karakter olarak oldukça korumacı ve sadık bir yapıya sahip. Ancak iri gövdesi ve güçlü mizacı nedeniyle bilinçli eğitim şart. Deneyimsiz kişiler için yönetilmesi zor bir ırk olabilir.

Çatalburun yarık burnuyla diğer av köpeklerinden ayrılıyor

Tarsus Çatalburun, Türkiye’nin en ilginç yerli köpek ırklarından biri. Adını burnundaki belirgin çatal görünümünden alıyor. Bu fiziksel özellik, onu dünyadaki nadir yarık burunlu av köpeklerinden biri haline getiriyor.

Avcılıkta güçlü koku takibiyle bilinen Çatalburun, enerjik ve sadık bir karaktere sahip. Günlük egzersiz ihtiyacı yüksek olduğu için aktif yaşam tarzına daha uygun bir köpek olarak öne çıkıyor.

Türk tazısı bozkırların hızlı avcısı olarak biliniyor

Türk tazısı bozkırların hızlı avcısı olarak biliniyor

Türk Tazısı, ince yapısı, uzun bacakları ve çevik hareketleriyle dikkat çeken yerli av köpeklerinden biri. Anadolu bozkırlarında özellikle tavşan ve küçük av hayvanlarının takibinde kullanıldığı biliniyor.

Ev ortamında sakin olabilir ancak açık alanda koşma ihtiyacı oldukça yüksektir. Hızlı, bağımsız ve güçlü av içgüdüsüne sahip olduğu için geniş alanlarda daha mutlu olur.

Karabaş koyu maskesiyle kangaldan ayrılıyor

Karaman ve çevresinde yetiştirilen Karabaş, Kangal’a yakın özellikler taşıyan güçlü bir çoban köpeği olarak biliniyor. Koyu maske ve kulak rengi, ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor.

Sadık, korumacı ve bağımsız bir mizaca sahip. Sürü ve çiftlik korumada tercih edilen bu köpek, doğru eğitimle aile yaşamına da uyum sağlayabiliyor. Ancak güçlü karakteri nedeniyle deneyimli sahiplik gerektiriyor.

Zerdava Doğu Karadeniz’in az bilinen yerli köpeklerinden biri

Zerdava Doğu Karadeniz’in az bilinen yerli köpeklerinden biri

Zerdava, Artvin, Rize ve Trabzon yaylalarında görülen yerel köpek tiplerinden biri. Orta boylu, dayanıklı ve çevik yapısıyla Karadeniz’in engebeli arazilerine uyum sağlamış bir karaktere sahip.

Enerjik, çalışkan ve sadık yapısıyla biliniyor. Ailesine karşı sevecen olsa da yabancılara karşı mesafeli davranabiliyor. Sayısının az olması nedeniyle korunması gereken yerel değerler arasında görülüyor.

Anadolu çoban köpeği uluslararası alanda çatı isim olarak kullanılıyor

Anatolian Shepherd Dog adı, özellikle yurt dışında Anadolu kökenli büyük çoban köpekleri için kullanılan genel bir ifade. Kangal, Akbaş ve Karabaş gibi ırklarla sık sık ilişkilendiriliyor.

Türkiye’de bu adlandırma zaman zaman tartışma yaratsa da uluslararası alanda oldukça bilinir. Genel olarak güçlü, sadık, bağımsız ve koruma içgüdüsü yüksek köpekleri tanımlamak için kullanılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kars köpeği soğuğa dayanıklı yapısıyla biliniyor

Kars köpeği soğuğa dayanıklı yapısıyla biliniyor

Kars ve Ardahan çevresinde görülen Kars Köpeği, sert iklim koşullarına uyum sağlamış iri yapılı köpeklerden biri. Kalın tüyleri, güçlü gövdesi ve soğuğa dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

Genellikle sürü ve alan koruma amacıyla kullanılıyor. Yabancılara karşı mesafeli, ailesine karşı ise bağlı bir karaktere sahip. Güçlü yapısı nedeniyle eğitim ve kontrol konusunda deneyim gerektiriyor.

Pomeranian türünün türkiye ile ilişkisi kesin kabul görmüyor

Pomeranian doğrudan Türkiye’ye ait bir yerli ırk olarak kabul edilmiyor. Ancak bazı tarihsel yorumlarda Spitz tipi köpeklerin Orta Asya ve Anadolu göç yollarıyla ilişkili olabileceği öne sürülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın