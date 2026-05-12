Türkiye’nin Dünyaya Tanıttığı Yerli Kedi ve Köpek Irkları!

Van Kedisi, Van Gölü çevresiyle özdeşleşen en bilinen yerli kedi ırklarından biri. Beyaz tüyleri, farklı renkte gözleri ve suya olan ilgisiyle diğer kedilerden ayrılıyor. Enerjik, meraklı ve insana bağlı yapısıyla ev içinde oldukça hareketli bir karakter sergiliyor.

Bu ırk, özellikle “Van deseni” olarak bilinen baş ve kuyruk bölgesindeki renkli lekelerle de tanınıyor. Van Kedisi, Türkiye’de koruma çalışmalarıyla da gündeme gelen özel ırklar arasında yer alıyor.

Ankara kedisi zarif duruşuyla öne çıkıyor

Ankara Kedisi, dünyada Turkish Angora adıyla bilinen köklü kedi ırklarından biri. Uzun, ipeksi tüyleri, zarif vücut yapısı ve badem gözleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminden itibaren Avrupa’da da bilinen bu ırk, zamanla Türkiye’nin en tanınan kedilerinden biri haline geldi.

Karakter olarak zeki, oyuncu ve hareketli bir yapıya sahip. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyor ve ev ortamında sosyal davranışlarıyla öne çıkıyor. Konuşkan yapısı nedeniyle sahipleriyle sık sık sesli iletişim kurabiliyor.