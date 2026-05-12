İçinde Tam 775 Oda Var! Buckingham Sarayı'nın Restorasyonu Yıllardır Bi' Türlü Bitmedi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Buckingham Sarayı, Londra'nın Westminster semtinde 775 oda ile İngiltere monarşisinin merkezi konutu olarak öne çıkıyor. Bu devasa yapının odalarından bazıları personel yatak odası, bazıları banyo, bazıları ofis ve bazıları da resmi devlet odası olarak kayıtlarda yer alıyor. Eğer sayıya koridorları, depolama alanlarını ve küçük odaları da dahil ederseniz, bu sayı bazı kaynaklarda 1.441'e kadar çıkıyor!

Bir dük konağından kraliyet konutuna!

Saray 1703'te Duke of Buckingham için özel konut olarak inşa edildi. 1761'de III. George, yapıyı kraliyet ailesi adına satın aldı ve Charlotte Kraliçe'nin özel konutu haline getirdi. O dönemde hâlâ 'Buckingham House' adıyla anılıyordu.

1820'lerde IV. George, mimar John Nash'e radikal genişletme emri verdi. Nash koca binayı yeniden tasarladı.

1837'de Kraliçe Victoria tahta çıkınca burası resmen monarşinin Londra adresi oldu. 1847'de doğu cephesi tekrar değişti, bugünkü simetrik görünüm o zamanlarda yapıldı. Victoria dönemi boyunca saray sürekli büyüdü — ek ofisler, hizmet koridorları, personel odaları eklendi.

Saray, hem bir müze hem de bir devlet binası.

Saray sadece konut değil, aynı zamanda devlet bürosu. 19 devlet odası — Tron Salonu, Müzik Odası, Mavi Salon, Beyaz Salon — resmi kabul törenleri ve yabancı devlet başkanlarını ağırlamak için kullanılıyor. Bu odalarda şölenler, ödül törenleri ve diplomatik görüşmeler yapılıyor. Yıllık bazda yaklaşık 50.000 misafir saraydan geçiyor. Bunların çoğu yazın düzenlenen 'garden party' davetlerinden geliyor. Bahçe, 17 hektarlık alanıyla Londra'daki en büyük özel bahçe unvanını taşıyor. Garden partilere bir seferde 2.500 kişi alınabiliyor.

369 Milyon Poundluk Restorasyon

2017'de başlayan ve 2027'de tamamlanması planlanan restorasyon programının toplam maliyeti 369 milyon pound. Eski elektrik tesisatı, borular, çatı izolasyonu, döşeme güçlendirmesi yapılıyor. Bazı bölümler 19. yüzyıldan beri hiç dokunulmamış, orijinal gazlı aydınlatma altyapısı hâlâ yerinde. Bu tür tarihî bir binada her küçük tamirat bile karmaşık oluyor haliyle.

İstanbul'da 1453-1853 arasında Osmanlı padişahlarının yaşadığı Topkapı Sarayı 700.000 metrekare alan üzerinde 4 avlu ve 300'den fazla odaya sahip. Buckingham Sarayı'nın iç hacmi Topkapı'nın yarısından az ama fonksiyonel yoğunluğu çok daha fazla. Topkapı kompleksi genişlemeye açıkken, Buckingham sınırlı bir arsada katlar halinde üst üste binmiş. İngiltere monarşisi hâlâ aktif olduğu için bina hem müze hem çalışan bir devlet merkezi olarak karşımıza çıkıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
