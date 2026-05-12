İçinde Tam 775 Oda Var! Buckingham Sarayı'nın Restorasyonu Yıllardır Bi' Türlü Bitmedi

Saray sadece konut değil, aynı zamanda devlet bürosu. 19 devlet odası — Tron Salonu, Müzik Odası, Mavi Salon, Beyaz Salon — resmi kabul törenleri ve yabancı devlet başkanlarını ağırlamak için kullanılıyor. Bu odalarda şölenler, ödül törenleri ve diplomatik görüşmeler yapılıyor. Yıllık bazda yaklaşık 50.000 misafir saraydan geçiyor. Bunların çoğu yazın düzenlenen 'garden party' davetlerinden geliyor. Bahçe, 17 hektarlık alanıyla Londra'daki en büyük özel bahçe unvanını taşıyor. Garden partilere bir seferde 2.500 kişi alınabiliyor.

369 Milyon Poundluk Restorasyon

2017'de başlayan ve 2027'de tamamlanması planlanan restorasyon programının toplam maliyeti 369 milyon pound. Eski elektrik tesisatı, borular, çatı izolasyonu, döşeme güçlendirmesi yapılıyor. Bazı bölümler 19. yüzyıldan beri hiç dokunulmamış, orijinal gazlı aydınlatma altyapısı hâlâ yerinde. Bu tür tarihî bir binada her küçük tamirat bile karmaşık oluyor haliyle.

Minik bir karşılaştırma yapmaya ne dersiniz?

İstanbul'da 1453-1853 arasında Osmanlı padişahlarının yaşadığı Topkapı Sarayı 700.000 metrekare alan üzerinde 4 avlu ve 300'den fazla odaya sahip. Buckingham Sarayı'nın iç hacmi Topkapı'nın yarısından az ama fonksiyonel yoğunluğu çok daha fazla. Topkapı kompleksi genişlemeye açıkken, Buckingham sınırlı bir arsada katlar halinde üst üste binmiş. İngiltere monarşisi hâlâ aktif olduğu için bina hem müze hem çalışan bir devlet merkezi olarak karşımıza çıkıyor.