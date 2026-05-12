Yılın En Güçlü Astrolojik Günü: Merkür Caziminden Etkilenecek Burçlar Belli Oldu

Bu özel gün, dilek ve niyetlerde bulunmak için son derece hayırlı bir zaman olarak kabul edilir. Merkür cazimi sırasında, ağzınızdan dökülenlerin, zihninizden geçenlerin karşınıza çıkabileceği söylenir. Merkür, astrolojide iletişim, zeka, düşünce ve ticaret gibi konuların yönetici gezegenidir. Dolayısıyla bu tarih, bu alanlarda yeni başlangıçlar yapmak, projelere başlamak için uygun bir zamandır.

Merkür caziminden olumlu etki almak için aklınızdan geçenlere ağzınızdan çıkanlara dikkat etmeniz gerekir. Dilinizi de zihninizi de pozitife odaklamanız gerektiği söylenir. Ayrıca bu dönemi ikinci Hıdırellez gibi düşünüp dileklerinizi somut olarak yazabilirsiniz.

Ancak dikkat! Merkür cazimi, günler boyunca sürmez. Bu sene Merkür cazimi sadece 14 Mayıs 2026'da saat 17.00 - 17:30 arasında olacak. Etkisinin ise 4 saat sürmesi bekleniyor.

İşte Merkür Caziminden Etkilenecek Burçlar!