Yılın En Güçlü Astrolojik Günü: Merkür Caziminden Etkilenecek Burçlar Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 13:20

Yılın en güçlü astrolojik olaylarından biri yaklaşıyor: Merkür cazimi.

Cazimi, Arapça kökenli bir terimdir ve 'kalpte' anlamına gelir. Yani Merkür, Güneş'le tam kavuşumdadır. İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür'ün enerjisi yoğunlaşır ve bizlerin de günlük yaşamını etkiler.

Peki Merkür caziminden en çok hangi burçlar etkilenecek?

Dileklerinizi tutun: Merkür cazimi yaklaşıyor!

Bu özel gün, dilek ve niyetlerde bulunmak için son derece hayırlı bir zaman olarak kabul edilir. Merkür cazimi sırasında, ağzınızdan dökülenlerin, zihninizden geçenlerin karşınıza çıkabileceği söylenir. Merkür, astrolojide iletişim, zeka, düşünce ve ticaret gibi konuların yönetici gezegenidir. Dolayısıyla bu tarih, bu alanlarda yeni başlangıçlar yapmak, projelere başlamak için uygun bir zamandır.

Merkür caziminden olumlu etki almak için aklınızdan geçenlere ağzınızdan çıkanlara dikkat etmeniz gerekir. Dilinizi de zihninizi de pozitife odaklamanız gerektiği söylenir. Ayrıca bu dönemi ikinci Hıdırellez gibi düşünüp dileklerinizi somut olarak yazabilirsiniz. 

Ancak dikkat! Merkür cazimi, günler boyunca sürmez. Bu sene Merkür cazimi sadece 14 Mayıs 2026'da saat 17.00 - 17:30 arasında olacak. Etkisinin ise 4 saat sürmesi bekleniyor.

İşte Merkür Caziminden Etkilenecek Burçlar!

İkizler Burcu

İkizler burcu Merkür caziminden en çok etkilenecek burçlar arasındadır. İkizler, en çok finansal konularda yeni fırsatlarla karşı karşıya gelebilir. Bu dönemde yatırımlarınızı gözden geçirmeyi ve yeni stratejiler geliştirmeyi düşünebilirsiniz. İkizler burcu konuşmayı sever. Ancak bu dönemde karşı tarafın sizi yanlış anlamadığından emin olun. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin! Ayrıca İkizler bu dönemde yaratıcılıklarını artıracak aktivitelere yönelebilir.

Boğa Burcu

Boğalar için bu dönemde eğitim ve seyahatler ön planda olabilir. Yeni bilgilere açık olmak ve ufkunuzu genişletmek için harika bir dönemden geçiyorsunuz. Bu dönemde konfor alanınızdan uzaklaşın ve hayatın diğer alanlarına yönelin. İnanın hayat da size bunun karşılığını verecek.

Terazi Burcu

Terazi burçları, Merkür cazimi sırasında ailevi ilişkiler ve evle ilgili konulara odaklanabilir. Aile içinde iletişimi güçlendirmek ve evde değişiklikler yapmak için uygun bir zamandasınız. Dürüst iletişim sayesinde ilişkilerinizdeki kalıpları yıkabilir ve çok daha sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Bu dönemde yeni dostluklar edinebilir, yeni aşklara yelken açabilirsiniz.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
