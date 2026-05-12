Merkür Cazimi Nedir, Ne Anlama Geliyor? Merkür Cazimi Ne Zaman Gerçekleşecek?

Güneş'in tahtında oturan zihnin gezegeni, kelimelerinize ve düşüncelerinize sihirli bir değnekle dokunurken bu anları boş geçirmemek gerekir. Bu kısa ama güçlü zaman diliminde isteklerinizi, hedeflerinizi ve niyetlerinizi temiz bir kağıda, şimdiki zaman kipiyle ve olumlu cümlelerle yazabilirsiniz. Zihninizi susturup meditasyon yapmak, iç sesinizi dinlemek ve evrenden gelecek ilhamlara açık olmak için de harika bir fırsattır.

İnanç sisteminize göre dua etmek, şükretmek, küs olduğunuz kişilerle barışmak veya önemli iş görüşmelerinizi gerçekleştirmek bu anların enerjisiyle çok daha verimli sonuçlar doğurabilir. Özellikle bu saatler içinde aklınıza gelen en ufak bir fikri bile not almayı unutmayın; çünkü o an aklınıza düşen fikir, gelecekteki büyük bir başarınızın temel taşı olabilir. Kısacası Merkür cazimi, gökyüzünün bize 'Seni duyuyorum, ne istiyorsun?' diye sorduğu o eşsiz zaman dilimidir; düşüncelerinizin kalitesini artırın ve kelimelerinizin gücüne inanın.