Mavi Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta? Mavi Ay Türkiye’den Görülecek mi? İşte Mavi Ay'ın Astrolojik Yorumu

astroirem
07.05.2026 - 11:50

Gökyüzü 2026 yılının Mayıs ayında nadir bir şölene ev sahipliği yapıyor. 'Bir kez mavi ayda' (Once in a blue moon) deyimine ilham veren bu olay, aynı ay içerisindeki ikinci dolunayı temsil ediyor. 1 Mayıs'taki ilk dolunayın ardından 31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bu 'Mavi Ay', sadece astronomik bir takvim olayı değil, aynı zamanda astrolojik olarak büyük bir 'reset' (sıfırlanma) dönemini işaret ediyor.

Mavi Ay Ne Zaman?

Yabancı astronomi kaynaklarına (StarWalk, TimeandDate) göre, Mavi Dolunay 31 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Dolunayın en parlak olduğu, yani Güneş ile tam karşıt açıya geldiği an 08.45 GMT (UTC) olarak hesaplanıyor.

Mavi Ay Saat Kaçta İzlenebilecek?

Türkiye, UTC+3 saat diliminde olduğu için Mavi Dolunay saat 11.45’te zirve noktasına ulaşacak. Yani, Türkiye'de 31 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.45'te Mavi Ay ortaya çıkacak.

Mavi Ay Gerçekten Mavi mi Görünecek?

Bilimsel kaynaklar bu konuda net: Hayır, Ay mavi renge bürünmeyecek. 'Mavi Ay' terimi tamamen takvimsel bir tanımlama.

Neden Mavi Ay Deniyor? 

Bir ay içinde iki dolunay yaşandığında ikincisine bu isim verilir. 2026 yılının Mayıs ayında da iki dolunay bizi bekliyor. 1 Mayıs'ta Akrep Dolunayı'nın ardından şimdi de 31 Mayıs'taki Yay Dolunayı, bize gökyüzünün istisnai olaylarından birini yaşama fırsatı sunuyor ve Mavi Ay, ayın finaline muhteşem bir dokunuş yapıyor. 

Peki Ay Hiç Mavi Görünür mü?

Ay'ın gerçekten mavi görünmesi ancak atmosferde çok büyük bir volkanik patlama veya devasa orman yangınlarından kaynaklanan parçacıkların ışığı süzmesiyle (Mavi filtre etkisi) mümkün olabilir. Ancak bu astronomik değil, atmosferik bir durumdur. 

31 Mayıs'ta göreceğimiz Ay ise her zamanki gümüşi beyaz/sarımtırak renginde olacaktır.

Türkiye’den Görülebilecek mi?

Dolunayın zirve saati (11.45) Türkiye’de gündüz vaktine denk geldiği için tam o anı gözlemlemek mümkün olmayacak. Fakat dolunay etkisi 30 Mayıs gecesi ve 31 Mayıs gecesi boyunca devam edeceği için, Türkiye'deki gözlemciler her iki gece de gökyüzünde tam yuvarlak ve parlak bir Ay görebilecekler. 

Hava açık olduğu sürece Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek.

2026'nın En Küçük Dolunayı: Mavi Ay'da Mikro Ay Etkisi

Bu Mavi Ay'ın bir diğer ilginç özelliği ise bir 'Mikro Ay' (Micro-moon) olmasıdır. Ay, yörüngesinin Dünya’ya en uzak noktasına (apogee) yakın bir konumda olacağı için, ortalama bir dolunaydan yaklaşık %5.5 daha küçük ve %10.5 daha sönük görünecektir. 

Bu fark çıplak gözle zor fark edilse de teleskop kullanıcıları için dikkat çekici bir detaydır.

Bir Sonraki Mavi Ay Ne Zaman?

'Bir kez mavi ayda' deyimi boşuna söylenmiş bir söz değil. 31 Mayıs 2026’daki bu muhteşem randevuyu kaçırırsanız, gökyüzü aynı ay içerisinde iki dolunayı bir araya getirmek için bizi bir süre bekletecek.

Gelecek Randevu: Bir sonraki takvimsel Mavi Ay, 31 Aralık 2028 tarihinde gerçekleşecek.

Mavi Ay'ın Astrolojik Yorum: Yay Burcunda Büyük Aydınlanma

Mavi Dolunay'ın, Yay burcunun 9 derecesinde gerçekleşeceğini biliyoruz. Özgür ruhlu yayın etkisi ile güçlü bir dönüşüm bizi bekliyor. İşte Mavi Ay'ın burçlara genel etkileri:

  • Mavi Dolunay'da Hakikat ve Özgürlük: 

Yay burcundaki Dolunay, özgür ruhları canlandırıyor ve uzak diyarlara seyahatleri başlatıyor. Ayrıca inanç, dürüstlük, başına buyrukluk gibi kavramları da aklımıza getiriyor. Böylece 'Gizli kalan gerçeklerin' gün yüzüne çıkacağı hareketli ve enerjik bir dönem başlıyor.

  • Mavi Ay'da Büyük Kapanışlar: 

Mavi Ay, bir döngünün nihai kapanışını temsil ediyor. Yani, 1 Mayıs’taki Akrep Dolunayı ile başlayan duygusal krizler, 31 Mayıs’taki Yay Dolunayı ile yerini 'felsefi bir kabullenişe' ve özgürleşmeye bırakacak. Geçmişin yüklerini üzerinizden atmanın tam vakti!

Mavi Ay'a Satürn Dokunuşu: Hayaller Gerçekle Buluşuyor

Astrolojik olarak bu dolunay sadece Yay burcunun iyimser ve genişlemeci enerjisini taşımıyor; aynı zamanda disiplin ve karmanın öğretmeni Satürn'ün de ciddi etkisini barındırıyor.

Yay burcu sınırsızca genişlemek ve kaçıp gitmek isterken, Satürn 'Dur ve önce sağlam bir temel kur' uyarısı yapıyor. Bu Mavi Ay, sadece hayal kurmayı değil, o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gereken sorumluluğu almayı öğütlüyor. Satürn’ün bu dokunuşu, atılacak adımların kalıcı olmasını da sağlıyor.

'Sana hizmet etmeyen eski inançlarından kurtul ve yeni ufuklara yelken aç.'

Mavi Dolunay'dan En Çok Etkilenecek Burçlar

Değişken burçlar olan Yay, İkizler, Başak ve Balık bu dolunayın enerjisini en yoğun şekilde hissedecek gruplar. Ayrıca Aslan, Akrep ve Kova burçları için hayatlarında önemli bir dönüm noktası veya bir başka deyişle reset etkisi yaratabilir.

Her burç için detaylı Mavi Dolunay analizleri de yakında sizinle olacak!

