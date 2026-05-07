Mavi Dolunay Ne Zaman, Saat Kaçta? Mavi Ay Türkiye’den Görülecek mi? İşte Mavi Ay'ın Astrolojik Yorumu

Bilimsel kaynaklar bu konuda net: Hayır, Ay mavi renge bürünmeyecek. 'Mavi Ay' terimi tamamen takvimsel bir tanımlama.

Neden Mavi Ay Deniyor?

Bir ay içinde iki dolunay yaşandığında ikincisine bu isim verilir. 2026 yılının Mayıs ayında da iki dolunay bizi bekliyor. 1 Mayıs'ta Akrep Dolunayı'nın ardından şimdi de 31 Mayıs'taki Yay Dolunayı, bize gökyüzünün istisnai olaylarından birini yaşama fırsatı sunuyor ve Mavi Ay, ayın finaline muhteşem bir dokunuş yapıyor.

Peki Ay Hiç Mavi Görünür mü?

Ay'ın gerçekten mavi görünmesi ancak atmosferde çok büyük bir volkanik patlama veya devasa orman yangınlarından kaynaklanan parçacıkların ışığı süzmesiyle (Mavi filtre etkisi) mümkün olabilir. Ancak bu astronomik değil, atmosferik bir durumdur.

31 Mayıs'ta göreceğimiz Ay ise her zamanki gümüşi beyaz/sarımtırak renginde olacaktır.

Türkiye’den Görülebilecek mi?

Dolunayın zirve saati (11.45) Türkiye’de gündüz vaktine denk geldiği için tam o anı gözlemlemek mümkün olmayacak. Fakat dolunay etkisi 30 Mayıs gecesi ve 31 Mayıs gecesi boyunca devam edeceği için, Türkiye'deki gözlemciler her iki gece de gökyüzünde tam yuvarlak ve parlak bir Ay görebilecekler.

Hava açık olduğu sürece Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek.