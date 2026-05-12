116 Yıldır Sönmedi: Dünyanın 'En Uzun Süreli Aktif' Lav Gölü Erta Ale!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 16:52

Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar Bölgesi'nde, Danakil Çöküntüsü'nün ortasında 613 metre yüksekliğinde bir volkan var. Erta Ale, yerel dilde 'sigara içen dağ' anlamına geliyor ve ismini hak ediyor: Zirvesinde 1906'dan bu yana hiç sönmeyen bir lav gölü bulunuyor.

Bu, bilinen en uzun süreli aktif lav gölü. Başka hiçbir yerde bu kadar kesintisiz yanma kaydedilmedi.

Erta Ale: Dünyada 1906'dan Beri Hiç Sönmeyen Lav Gölü

Lav gölü sürekli kaynıyor. Yüzey sıcaklığı 1.200°C'ye ulaşıyor. Volkanın krater çapı yaklaşık 60 metre ve bazen bir değil iki lav gölü aynı anda oluşabiliyor. Magma dengesine göre biri dolup boşalırken diğeri aktif kalıyor. Geceleri kraterin ışıltısı kilometrelerce öteden görülebiliyor. Gökyüzü turuncu ve kırmızı tonlarına bürünüyor.

Erta Ale'nin bu kadar uzun süre aktif kalmasının nedeni bulunduğu jeolojik konum. Burası Afar Üçgeni — Arabistan, Afrika ve Somali tektonik plakalarının kesiştiği nadir bir bölge. Dünyada bu tür üçlü plaka birleşimi çok az yerde var. Plakalar burada birbirinden uzaklaşıyor ve yeni okyanus tabanı oluşuyor. Danakil Çöküntüsü ise deniz seviyesinin 125 metre altında. Yani volkan aslında çok derin bir çukurda yükseliyor.

Sönmeyen lav gölünü ziyaret etmek mümkün.

1971 yılında ilk bilimsel keşif heyeti Erta Ale'ye ulaştı. O zamandan beri düzenli gözlem yapılıyor ama güvenlik sorunları araştırmayı engelliyor. Bölge askeri hassas bölge statüsünde.

Erta Ale'ye ulaşmak kolay değil. Silahlı koruma ve askeri eskort zorunlu. Turistik turlar düzenleniyor ama katılımcılar genellikle gece yürüyüşü yapıyor çünkü gündüz sıcaklık 50°C'yi aşabiliyor. Zirveye tırmanış 3-4 saat sürüyor. Yol taşlık ve engebeli. Sabaha karşı lav gölünün ışığını izlemek için yukarıda bir gece konaklama yapılıyor.

Dünyada sadece birkaç volkan bu kadar uzun süredir aktif. Hawaii'deki Kīlauea ve Vanuatu'daki Ambrym benzeri kategoride sayılıyor, ama Erta Ale'nin lav gölü kesintisiz kayıt açısından öne çıkıyor. Bazı kaynaklara göre kraterin tabanı yavaş yavaş yükseliyor. Lav seviyesi yıllara göre değişiyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
