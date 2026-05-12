Türkiye'de Bir İlk: En Yüksek İkinci Barajımızda Halatla Atlama Başlıyor

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana farklı yüksekliklerden halatla atlayan RJTurkey ekibinin, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Deriner Barajı'nı turizme kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci en yüksek barajı Deriner Barajı'nın gövdesine 10 günlük çalışmayla atlama platformu ve sistemleri kuruldu. Daha önce yapılan çalışmalarda, bölgenin halatla atlama için uygun olduğu belirlenmişti.

Güvenlik testlerinin yapılmasının ardından sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla RJTurkey üyeleri ve gönüllüleri atlayış gerçekleştirdi. İlerleyen günlerde ise bölgeye Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden adrenalin tutkunlarının gelmesi bekleniyor.