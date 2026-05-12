Türkiye'de Bir İlk: En Yüksek İkinci Barajımızda Halatla Atlama Başlıyor

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 12:25

Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner'de adrenalin tutkunlarının ilgi duyduğu yeni bir proje geliştirildi. Rope jumping, yani halatla atlayış için hazırlıklar tamamlandı. 

Artvin'de bulunan Deriner Barajı, temelden 249 metrelik yüksekliğiyle Yusufeli'nden sonra Türkiye'nin en yüksek barajı konumunda. Barajda RJTurkey üyeleri ve gönüllüleri halatla atlayışları gerçekleştirdi. Yeni uygulama, Türkiye'de bir ilk, dünyada ise üçüncü olacak!

Kaynak: AA / Yusuf Okur

Türkiye'nin en yüksek ikinci barajında halatla atlama başlıyor.

Fotoğraf: AA / Yusuf Okur

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana farklı yüksekliklerden halatla atlayan RJTurkey ekibinin, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Deriner Barajı'nı turizme kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci en yüksek barajı Deriner Barajı'nın gövdesine 10 günlük çalışmayla atlama platformu ve sistemleri kuruldu. Daha önce yapılan çalışmalarda, bölgenin halatla atlama için uygun olduğu belirlenmişti.

Güvenlik testlerinin yapılmasının ardından sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla RJTurkey üyeleri ve gönüllüleri atlayış gerçekleştirdi. İlerleyen günlerde ise bölgeye Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden adrenalin tutkunlarının gelmesi bekleniyor.

"Türkiye'de ilk defa yapılacak."

Ekip üyelerinden Hanife Vakhtin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012 yılından bu yana 'rope jumping' organizasyonları düzenlediklerini, 2018'den itibaren de Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıklarını söyledi.

Deriner Barajı'nın 'rope jumping' açısından önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Vakhtin, 'Baraj üzerinden yapılan rope jumping atlayışları, dünyada çok nadir gerçekleştiriliyor. Dünyada iki örneği var. Türkiye'de ilk defa yapılacak. Dünyada da üçüncü örneği olmuş olacak. Bu açıdan da burası popüler olacaktır. Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner Barajı'nı rope jumping ile birleştiriyoruz ve macera turizminde dünyaya açmış oluyoruz.' diye konuştu.

Artvin'de yer alan Deriner Barajı'nda yaklaşık 250 metre yükseklikten halatla atlamalar gerçekleştirilecek. Burada kullanılan ekipmanların da uluslararası standartlara uygun olduğu belirtiliyor. Kurulan sistem, yaklaşık 6 tona kadar dayanabilecek kapasiteye sahip. Tüm bağlantı noktaları da gerekli testlerden geçti ve onay almayı başardı.

Yeni uygulamanın bölgedeki turizmi hareketlendireceği düşünülüyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
