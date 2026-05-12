Türkiye'de Bir İlk: En Yüksek İkinci Barajımızda Halatla Atlama Başlıyor
Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner'de adrenalin tutkunlarının ilgi duyduğu yeni bir proje geliştirildi. Rope jumping, yani halatla atlayış için hazırlıklar tamamlandı.
Artvin'de bulunan Deriner Barajı, temelden 249 metrelik yüksekliğiyle Yusufeli'nden sonra Türkiye'nin en yüksek barajı konumunda. Barajda RJTurkey üyeleri ve gönüllüleri halatla atlayışları gerçekleştirdi. Yeni uygulama, Türkiye'de bir ilk, dünyada ise üçüncü olacak!
Kaynak: AA / Yusuf Okur
"Türkiye'de ilk defa yapılacak."
