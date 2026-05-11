article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Katırlarla 3 Saat Yol Gidip Topluyorlar: Zuzuk, Gülük ve Soras Türleri Şifasını Dağlardan Alıyor

Katırlarla 3 Saat Yol Gidip Topluyorlar: Zuzuk, Gülük ve Soras Türleri Şifasını Dağlardan Alıyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 18:07

İlkbaharın gelişiyle bitkiler, çiçekler, sebze ve meyveler yeniden uyandı. Batman’ın Sason ilçesinde de dağlarda doğal olarak yetişen pancar türleri kendini gösterdi. Bölge halkı, sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıyor, zorlu dağ yollarını katırlarla aşıp bu pancarları topluyor. 

Doğada kendiliğinden yetişen bu pancarlar, hem sofraları hem de bütçeleri destekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabahın ilk ışıklarında katırlarla yola düşüyorlar. Topladıkları doğal ürünlerin hem sağlığa hem ekonomiye faydası var.

Sabahın ilk ışıklarında katırlarla yola düşüyorlar. Topladıkları doğal ürünlerin hem sağlığa hem ekonomiye faydası var.

Batman’ın Sason ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen doğal pancar türleri çıkmaya başlıyor. Pancarlar, zaman içerisinde köylülerin geçim kaynaklarından biri haline geldi. İlçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, gün doğmadan katırlarıyla yola çıkıyor. Sarp kayalıkların bulunduğu bölgelerde yetişen pancarlar, büyük bir emekle toplanıyor.

Yaklaşık 3 saat süren zorlu yürüyüşün ardından dağlık alanlarda yetişen “zuzuk”, “gülük” ve “soras” gibi pancar türlerinin olduğu bölgeye geliniyor. Binbir emekle toplanan bu ürünler köyde her sofrada leziz bir şekilde tüketiliyor. Doğal ürünlerin oldukça faydalı olduğu da belirtiliyor.

Ekonomik yaşamlarında da destek oluyor.

Ekonomik yaşamlarında da destek oluyor.

Pancar toplamak için sabah ezanıyla birlikte yola çıktıklarını söyleyen Akif Altuk, topladıkları ürünlerin aile bütçesine katkı sunduğunu belirtti. Altuk, “Sabah ezan vaktiyle yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik yol yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda burada bulunan pancar türlerinden topluyoruz. Bir kısmını eve götürüp pişiriyoruz. Fazlasını da satarak geçimimize katkı sağlıyoruz. Bazen eşe dosta veriyoruz, kışlık olarak da stokluyoruz. Talep edenlere gönderdiğimiz de oluyor” dedi.

Pancar, bölgede yoğun ilgi görüyor. Hem pazarda kısa sürede satılıp bitiyor hem de çevre illerden ilgi görüyor. Mehmet Tayfur da her yıl ilkbahar döneminde dağlara çıkarak pancar topladıklarını belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın