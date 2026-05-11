Katırlarla 3 Saat Yol Gidip Topluyorlar: Zuzuk, Gülük ve Soras Türleri Şifasını Dağlardan Alıyor

Pancar toplamak için sabah ezanıyla birlikte yola çıktıklarını söyleyen Akif Altuk, topladıkları ürünlerin aile bütçesine katkı sunduğunu belirtti. Altuk, “Sabah ezan vaktiyle yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik yol yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda burada bulunan pancar türlerinden topluyoruz. Bir kısmını eve götürüp pişiriyoruz. Fazlasını da satarak geçimimize katkı sağlıyoruz. Bazen eşe dosta veriyoruz, kışlık olarak da stokluyoruz. Talep edenlere gönderdiğimiz de oluyor” dedi.

Pancar, bölgede yoğun ilgi görüyor. Hem pazarda kısa sürede satılıp bitiyor hem de çevre illerden ilgi görüyor. Mehmet Tayfur da her yıl ilkbahar döneminde dağlara çıkarak pancar topladıklarını belirtiyor.