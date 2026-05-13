article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Komedyen Atalay Demirci İstanbul’da Yakalanarak Tutuklandı

Komedyen Atalay Demirci İstanbul’da Yakalanarak Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2026 - 17:42

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, polis ekiplerinin takibi sonrasında İstanbul’da yakalanarak tutuklandı. Demirci’nin 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında Atalay Demirci’nin İstanbul’da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında Atalay Demirci’nin İstanbul’da olduğu tespit edildi.

Çalışmalarda, FETÖ davası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul’da olduğu istihbaratını alan polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın