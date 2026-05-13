Japonya Yakınlarında Görülen UFO Dosyaları Açıldı: Tokyo İncelemeye Aldı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 16:39

Pentagon’un yayımladığı yeni UFO dosyaları Japonya’da da gündem oldu. Dosyalarda Japonya yakınlarında kaydedildiği belirtilen iki UAP görüntüsü yer aldı. Tokyo yönetimi, görüntüleri ve belgeleri büyük ilgiyle analiz ettiklerini açıkladı. Japonya, konuyu yalnızca merak uyandıran bir olay olarak değil, ulusal güvenlik başlığı altında değerlendiriyor. Ancak yayımlanan dosyalar, uzaylı teknolojisine dair kesin bir kanıt sunmuyor.

Japonya, Pentagon’un yayımladığı dosyaları güvenlik başlığıyla inceliyor

Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara, Pentagon’un yayımladığı UAP dosyalarını yakından izlediklerini söyledi. Kihara, ulusal güvenlikle bağlantılı olaylar kapsamında UAP’lere ilişkin bilgilerin toplandığını ve ABD başta olmak üzere diğer ülkelerle yakın koordinasyon sürdürüldüğünü belirtti. 

Japonya’nın kendi elindeki benzer dosyaları yayımlayıp yayımlamayacağı sorulduğunda ise kararların, istihbarat toplama kapasitesinin açığa çıkma riski gibi faktörler değerlendirilerek vaka bazında verileceğini söyledi.

Pentagon’un yeni dosya paylaşımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın UFO ve UAP dosyalarında daha fazla şeffaflık sağlama talimatıyla ilişkilendiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı, yayımlanan materyallerin kamuoyunun kendi değerlendirmesini yapabilmesi için açıldığını duyurdu. Dosyaların yer aldığı resmi sayfada, hükümet kaynaklı videolar, fotoğraflar ve belgelerin tek yerde toplandığı görülüyor.

Görüntülerde Japonya ve Doğu Çin Denizi yakınlarında tanımlanamayan cisimler var

Dosyalardan birinde, 2023 tarihli DOW-UAP-PR47 başlıklı yaklaşık 2 dakikalık kızılötesi görüntü yer alıyor. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından raporlanan bu kayıtta, sensörün üç ayrı kontrast alanını takip ettiği ve bu alanların birbirlerine göre sabit konum ve yönelim koruduğu belirtiliyor. Olay konumu 'Japonya' olarak geçiyor.

Bir diğer görüntü ise 2024 tarihli DOW-UAP-PR46 başlığını taşıyor. Bu 9 saniyelik kızılötesi görüntüde, Japonya yakınlarında “futbol topu benzeri” bir gövdeye sahip olduğu belirtilen bir UAP’den söz ediliyor. Açıklamada cismin ana kütlesine bağlı üç çıkıntı bulunduğu; birinin dikey, ikisinin ise aşağı doğru yaklaşık 45 derecelik açıyla durduğu aktarılıyor.

Japonya’da UAP meselesi daha önce de resmi düzeyde gündeme gelmişti. 2024’te yaklaşık 80 milletvekilinden oluşan bir grup, UAP’leri güvenlik sorunu olarak ele almak ve bilgi toplamak amacıyla kurulmuştu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
