Japonya Yakınlarında Görülen UFO Dosyaları Açıldı: Tokyo İncelemeye Aldı

Dosyalardan birinde, 2023 tarihli DOW-UAP-PR47 başlıklı yaklaşık 2 dakikalık kızılötesi görüntü yer alıyor. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından raporlanan bu kayıtta, sensörün üç ayrı kontrast alanını takip ettiği ve bu alanların birbirlerine göre sabit konum ve yönelim koruduğu belirtiliyor. Olay konumu 'Japonya' olarak geçiyor.

Bir diğer görüntü ise 2024 tarihli DOW-UAP-PR46 başlığını taşıyor. Bu 9 saniyelik kızılötesi görüntüde, Japonya yakınlarında “futbol topu benzeri” bir gövdeye sahip olduğu belirtilen bir UAP’den söz ediliyor. Açıklamada cismin ana kütlesine bağlı üç çıkıntı bulunduğu; birinin dikey, ikisinin ise aşağı doğru yaklaşık 45 derecelik açıyla durduğu aktarılıyor.

Japonya’da UAP meselesi daha önce de resmi düzeyde gündeme gelmişti. 2024’te yaklaşık 80 milletvekilinden oluşan bir grup, UAP’leri güvenlik sorunu olarak ele almak ve bilgi toplamak amacıyla kurulmuştu.