Dünyanın En Uzun Romanını Okumak Aylar Sürüyor

Marcel Proust’un Fransızca adıyla À la recherche du temps perdu eseri, İngilizcede In Search of Lost Time olarak biliniyor. Britannica’ya göre roman 7 bölümden oluşuyor ve 1913 ile 1927 yılları arasında yayımlandı. Proust, eserde kendi yaşamından izler taşıyan bir anlatıcı üzerinden zamanın, hafızanın ve insan ilişkilerinin peşine düşüyor. Roman, modern edebiyatın en önemli eserlerinden biri kabul ediliyor.

Eserin uzunluğu ise başlı başına bir olay. Guinness World Records, Proust’un eserini dünyanın en uzun romanı olarak listeliyor. Britannica da romanın 1 milyon 300 binden fazla kelime içerdiğini ve Guinness tarafından en uzun roman olarak kaydedildiğini aktarıyor. Bu yüzden Kayıp Zamanın İzinde yalnızca bir roman değil, okurun aylarca içinde kalabileceği dev bir edebi evren gibi görülüyor.