Dünyanın En Uzun Romanını Okumak Aylar Sürüyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 16:30

Dünyanın en uzun romanı denince akla Marcel Proust’un dev eseri geliyor. Kayıp Zamanın İzinde, yalnızca sayfa sayısıyla değil, edebiyata etkisiyle de ayrı bir yerde duruyor. 7 ciltlik roman, 1913 ile 1927 yılları arasında yayımlandı. Eser, hafıza, zaman, aşk, kıskançlık ve toplum üzerine uzun bir iç yolculuk gibi okunuyor. Proust’un bu dev anlatısı, bugün hala okurlar için edebiyatın en büyük meydan okumalarından biri.

Marcel Proust’un romanı 7 ciltlik dev bir eser

Marcel Proust’un Fransızca adıyla À la recherche du temps perdu eseri, İngilizcede In Search of Lost Time olarak biliniyor. Britannica’ya göre roman 7 bölümden oluşuyor ve 1913 ile 1927 yılları arasında yayımlandı. Proust, eserde kendi yaşamından izler taşıyan bir anlatıcı üzerinden zamanın, hafızanın ve insan ilişkilerinin peşine düşüyor. Roman, modern edebiyatın en önemli eserlerinden biri kabul ediliyor.

Eserin uzunluğu ise başlı başına bir olay. Guinness World Records, Proust’un eserini dünyanın en uzun romanı olarak listeliyor. Britannica da romanın 1 milyon 300 binden fazla kelime içerdiğini ve Guinness tarafından en uzun roman olarak kaydedildiğini aktarıyor. Bu yüzden Kayıp Zamanın İzinde yalnızca bir roman değil, okurun aylarca içinde kalabileceği dev bir edebi evren gibi görülüyor.

Mantar kaplı odada yazılan edebiyat efsanesi

Proust’un yazma süreci de en az roman kadar ilginç. Yazar, hayatının özellikle son yıllarında Paris’teki mantar kaplı odasında çalıştı. The New Yorker, Proust’un Paris’teki Musée Carnavalet’te de görülebilen mantar kaplı odasından ve yazarın yatağında yazma alışkanlığından söz ediyor. Proust’un hastalıkları ve hassas yapısı, onu dış dünyadan daha izole bir yazma düzenine itti.

Kayıp Zamanın İzinde ilk yayımlandığında kolayca kabul görmedi. İlk cilt olan Swann’ların Tarafı, 1913’te yayımlandı. Proust’un metni başlangıçta bazı yayınevleri tarafından reddedildiği için ilk cildin yayımlanma süreci sancılı ilerledi. Ancak roman daha sonra edebiyat dünyasında büyük bir etki yarattı. Proust, kitabı yalnızca olay örgüsüyle değil, insan zihninin çalışma biçimini anlatma gücüyle kalıcı hale getirdi.

Madeleine sahnesi hafıza anlatısını simgeye dönüştürdü

Romanın en ünlü sahnelerinden biri, anlatıcının çaya batırılmış madeleine tadıyla çocukluk anılarına dönmesi. Bu sahne, istemsiz hafızanın edebiyattaki en bilinen örneklerinden biri haline geldi. Koku ve tat gibi duyuların geçmişi bir anda canlandırması, romanın en güçlü temalarından biri olarak öne çıkıyor.

Kayıp Zamanın İzinde, klasik anlamda hızlı akan bir roman değil. Proust, olayları kısa kısa anlatmak yerine düşünceleri, anıları ve duyguları uzun katmanlarla açıyor. Bu yüzden eseri okumak ciddi bir zaman istiyor. Ancak tam da bu nedenle roman, okura yalnızca bir hikaye değil, zamanın ve hafızanın nasıl çalıştığını hissettiren büyük bir deneyim sunuyor. Dünyanın en uzun romanı olarak anılması da bu edebi yolculuğu daha da ilginç hale getiriyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
