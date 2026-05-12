article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
600 Dereceye Kadar Isıtılan Kumla Bütün Kasabayı Isıtıyorlar

600 Dereceye Kadar Isıtılan Kumla Bütün Kasabayı Isıtıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 16:38

Finlandiya’da küçük bir kasaba, ısınmak için oldukça ilginç bir yönteme geçti. Sistem ne kömürle ne de doğalgazla çalışıyor. Dev bir silonun içinde tonlarca kum ısıtılıyor. Bu ısı daha sonra kasabanın bölgesel ısıtma ağına veriliyor. Yani bildiğimiz kum, burada dev bir batarya gibi kullanılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fazla elektrik, kuma ısı olarak depolanıyor

Fazla elektrik, kuma ısı olarak depolanıyor

Finlandiya’nın Pornainen kasabasında kurulan sistem, Polar Night Energy tarafından geliştirilen kum bataryasıyla çalışıyor. Mantık aslında oldukça sade. Rüzgâr ve güneş gibi kaynaklardan fazla elektrik üretildiğinde, bu enerji doğrudan harcanmak yerine ısıya çevriliyor. Elektrikle ısıtılan hava, silonun içindeki kumun ya da benzer katı malzemenin arasından dolaştırılıyor.

Böylece kum 500-600°C seviyelerine kadar ısınıyor ve enerjiyi uzun süre ısı olarak saklayabiliyor. Klasik piller elektriği kimyasal olarak depolarken, bu sistem enerjiyi sıcaklık şeklinde tutuyor. İhtiyaç olduğunda kumun içinde saklanan ısı, sıcak suya ya da bölgesel ısıtma hattına aktarılıyor.

Sistem küçük bir denemeden kasaba ölçeğine çıktı

Sistem küçük bir denemeden kasaba ölçeğine çıktı

Pornainen’deki kum bataryası, Loviisan Lämpö’nün bölgesel ısıtma ağına bağlandı. Polar Night Energy, tesisin 1 megawatt termal güç sağladığını ve 100 megawatt saat depolama kapasitesine sahip olduğunu aktarıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, 2022’de Kankaanpää’de devreye alınan ilk kum bataryasından 10 kat daha büyük. Yani teknoloji artık yalnızca laboratuvar fikri ya da küçük ölçekli deneme olmaktan çıktı.

Interesting Engineering’in 2026’daki saha izlenimine göre Pornainen’deki batarya 2 bin ton malzeme içeriyor. Tam dolu olduğunda 500-600°C sıcaklığa ulaşan sistem, özellikle enerji fiyatlarının yükseldiği dönemlerde kasabaya esneklik sağlıyor. Finlandiya gibi kışların uzun ve sert geçtiği ülkelerde, fazla yenilenebilir enerjiyi daha sonra ısınmak için kullanabilmek oldukça önemli hale geliyor.

Kasabanın petrol kullanımını bitirmesi bekleniyor

Kasabanın petrol kullanımını bitirmesi bekleniyor

Pornainen’deki kum bataryasının en dikkat çekici etkilerinden biri, fosil yakıt kullanımını azaltması. Polar Night Energy’nin verilerine göre sistem, yerel ısıtma ağındaki yıllık karbondioksit eşdeğeri emisyonları yaklaşık 160 ton azaltacak. Bu da kasabanın bölgesel ısıtma kaynaklı iklim emisyonlarında yaklaşık yüzde 70’lik düşüş anlamına geliyor.

Ayrıca kasabanın ısıtma sisteminde petrol kullanımının tamamen sona ermesi, odun yongası tüketiminin ise yaklaşık yüzde 60 azalması bekleniyor. Sistemin dikkat çeken tarafı, çok nadir ya da pahalı malzemelere bağlı olmaması. Kum, kırılmış taş ya da benzeri katı malzemeler yüksek sıcaklığı tutabildiği için enerji deposu gibi çalışabiliyor. Bu yüzden kum bataryası, yenilenebilir enerjinin en büyük sorunlarından biri olan depolama meselesine pratik bir cevap olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın