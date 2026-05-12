600 Dereceye Kadar Isıtılan Kumla Bütün Kasabayı Isıtıyorlar

Finlandiya’nın Pornainen kasabasında kurulan sistem, Polar Night Energy tarafından geliştirilen kum bataryasıyla çalışıyor. Mantık aslında oldukça sade. Rüzgâr ve güneş gibi kaynaklardan fazla elektrik üretildiğinde, bu enerji doğrudan harcanmak yerine ısıya çevriliyor. Elektrikle ısıtılan hava, silonun içindeki kumun ya da benzer katı malzemenin arasından dolaştırılıyor.

Böylece kum 500-600°C seviyelerine kadar ısınıyor ve enerjiyi uzun süre ısı olarak saklayabiliyor. Klasik piller elektriği kimyasal olarak depolarken, bu sistem enerjiyi sıcaklık şeklinde tutuyor. İhtiyaç olduğunda kumun içinde saklanan ısı, sıcak suya ya da bölgesel ısıtma hattına aktarılıyor.