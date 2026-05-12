Google Earth’te Bulunan 7 Tuhaf Yer "Bu Ne?" Dedirtiyor

Irak’ta Sadr City yakınlarında yer alan bir göl, Google Earth kullanıcılarının dikkatini kırmızı rengiyle çekti. Çevresindeki diğer su alanları normal renkte görünürken bu gölün kan kırmızısı tona sahip olması, görüntünün kısa sürede merak uyandırmasına neden oldu.

Gölün neden böyle göründüğü kesin olarak bilinmiyor. Bazı yorumlarda rengin kanalizasyon, atık ya da farklı çevresel etkenlerden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Ancak net bir açıklama yapılmadığı için burası Google Earth’te görülen en gizemli noktalardan biri olarak anılıyor.