Google Earth’te Bulunan 7 Tuhaf Yer "Bu Ne?" Dedirtiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 18:14

Google Earth, dünyanın neredeyse her köşesine ekrandan bakmayı mümkün hale getirdi. Ancak bu görüntüler bazen sadece şehirleri, yolları ya da doğal güzellikleri göstermiyor. Uydu görüntülerinde oldukça tuhaf noktalar da ortaya çıkabiliyor. Bazıları doğal bir görüntü yanılsaması, bazıları insan eliyle yapılmış dev işaretler. 

İşte Google Earth’te fark edilen en garip 7 nokta!

Irak’ta kan kırmızısı görünen göl dikkat çekti

Irak’ta Sadr City yakınlarında yer alan bir göl, Google Earth kullanıcılarının dikkatini kırmızı rengiyle çekti. Çevresindeki diğer su alanları normal renkte görünürken bu gölün kan kırmızısı tona sahip olması, görüntünün kısa sürede merak uyandırmasına neden oldu.

Gölün neden böyle göründüğü kesin olarak bilinmiyor. Bazı yorumlarda rengin kanalizasyon, atık ya da farklı çevresel etkenlerden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Ancak net bir açıklama yapılmadığı için burası Google Earth’te görülen en gizemli noktalardan biri olarak anılıyor.

New Mexico’daki işaretler Scientology arşivini gösteriyor

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Mesa Huerfanita yakınlarında, havadan bakıldığında iki elmas şekli ve iç içe geçmiş daireler görülüyor. İlk bakışta oldukça garip duran bu dev işaretler, uzun süre farklı teorilere konu oldu.

Daha sonra işaretlerin Scientology Kilisesi’ne ait bir tesisi gösterdiği açıklandı. Kilise temsilcisi, alanın L. Ron Hubbard’ın yazı ve konuşmalarının korunması için kullanılan bir arşiv depolama tesisi olduğunu belirtti. Yerdeki dev sembollerin ise uzak bölgede tesise havadan ulaşmak isteyen pilotlara yön gösterdiği ifade edildi.

Pasifik’te siyah görünen ada komplo teorilerine yol açtı

Pasifik Okyanusu’ndaki Vostok Adası, Google Earth’te neredeyse tamamen siyah görünmesiyle gündeme geldi. Tahiti’nin kuzeybatısında yer alan bu ıssız ada, uzaktan bakıldığında denizin ortasında siyah bir boşluk gibi duruyor.

Görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ada hakkında birçok teori ortaya atıldı. Ancak işin aslı daha basit. Adanın bu kadar koyu görünmesi, yoğun pisonia ağaçları ve uydu görüntülerindeki ışık sınırlamalarıyla açıklanıyor. Yani siyah ada görüntüsü büyük ölçüde optik bir yanılsamadan ibaret.

Çin’de binalar yukarıdan bakınca antibody yazıyor

Çin’in Anhui eyaletinde yer alan bir tesis, Google Earth’te yukarıdan bakıldığında “antibody” kelimesini oluşturacak şekilde görülüyor. Dağlık bir bölgede yer alan bu yapı grubu, ilk bakışta oldukça bilinçli tasarlanmış gibi duruyor.

Paylaşılan bilgilere göre tesis, biyoteknoloji alanında çalışan Sinobioway Group’a ait araştırma yapılarıyla ilişkilendiriliyor. Yapıların bilimsel araştırma ve aşı geliştirme çalışmaları için kullanıldığı belirtiliyor. İngilizce “antibody” yazısının ise Çinli şirket ile San Diego merkezli BioAtla arasındaki iş birliğiyle bağlantılı olduğu aktarılıyor.

Arizona’da binlerce uçağın bulunduğu dev mezarlık var

Google Earth’te görülen en etkileyici noktalardan biri de ABD’nin Arizona eyaletindeki Davis-Monthan uçak mezarlığı. Tucson’da yer alan bu dev alan, askeri uçakların depolandığı ve ayrıştırıldığı büyük bir bölge olarak biliniyor.

Alan yaklaşık 2 bin 600 acre büyüklüğünde ve 3 bin 500 civarında uçağa ev sahipliği yapıyor. Bazı uçaklar yeniden kullanıma hazırlanırken, bazıları yıllarca burada kalıyor. Yukarıdan bakıldığında sıra sıra dizilmiş uçaklar, burayı dünyanın en ilginç uydu görüntülerinden biri haline getiriyor.

Kazakistan bozkırlarında antik semboller bulundu

Kazakistan’da Google Earth üzerinden yapılan incelemelerde, Torgai Bozkırı’nda büyük insan yapımı şekiller tespit edildi. Bu şekiller arasında daireler, haçlar ve farklı geometrik işaretler bulunuyor. Keşif, arkeoloji dünyasında da dikkat çekti.

Torgai geoglifleri olarak anılan bu yapıların bazıları M.Ö. 800 yılına tarihlendiriliyor. Bazı analizlerde daha eski olabilecekleri de öne sürülüyor. Ne amaçla yapıldıkları ise hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Dini törenler, yön bulma işaretleri ya da hayvan göçleriyle bağlantılı olabilecekleri düşünülüyor.

Gobi Çölü’ndeki çizgiler hala tartışılıyor

Çin’in Gobi Çölü’nde Google Earth kullanıcıları tarafından fark edilen çizgiler ve desenler de uzun süre merak konusu oldu. Devasa geometrik izler, çölün ortasında oldukça düzenli göründüğü için farklı teorileri beraberinde getirdi.

Bölgenin Çin’in uzay programı merkezi ve eski nükleer test alanlarına yakın olması, iddiaları daha da artırdı. Bazı uzmanlar bu çizgilerin füze test sahalarına benzediğini söyledi. Başka yorumlarda ise bunların uydu kalibrasyon hedefleri olabileceği belirtildi.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
