Buzun Altında Saklanan 30 Bin Tepe Haritalandı

Gökçe Cici
13.05.2026 - 15:03

Antarktika dışarıdan bakıldığında uçsuz bucaksız bir buz çölü gibi görünüyor. Ancak buzun altında bambaşka bir kıta yatıyor. Bilim insanları şimdiye kadarki en ayrıntılı haritalardan birini hazırladı. Harita, buzun altında saklanan dağları, vadileri, kanyonları ve ovaları ortaya çıkardı. Üstelik 30 binden fazla tepe daha önce bilinmiyordu.

Antarktika’nın altında bambaşka bir kıta var

Antarktika’nın yüzeyinde görülen şey, aslında kıtanın kendisi değil; kilometrelerce kalınlığa ulaşabilen dev bir buz tabakası. Reuters’ın aktardığı yeni çalışmaya göre bilim insanları, bu buzun altında kalan araziyi şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde haritaladı. Ortaya çıkan görüntü, düz ve boş bir zemin değil. Tam tersine dağlar, vadiler, kanyonlar, platolar ve geniş ovalarla dolu karmaşık bir dünya var. Araştırmacılar, yeni haritada 30 binden fazla daha önce tespit edilmemiş tepe belirledi.

Bu haritalama, yalnızca “buzun altında ne var?” merakını gidermek için yapılmadı. Antarktika’daki buz tabakası, altındaki araziye göre hareket ediyor. Yani buzun altında sarp dağlar, derin vadiler ya da düz ovalar olması, buzun akışını etkileyebiliyor. Pürüzlü ve engebeli alanlar buzun hareketini yavaşlatabilirken, daha düzgün zeminler bazı bölgelerde akışı kolaylaştırabiliyor.

Yeni harita buzun geleceğini anlamak için önemli

Edinburgh Üniversitesi’nin açıklamasına göre araştırmacılar, uydu verileriyle yeni bir haritalama tekniğini birleştirerek Antarktika’nın buz altı dünyasını çok daha ayrıntılı hale getirdi. Çalışma, kıtanın iklim değişikliğine nasıl tepki verebileceğini anlamak açısından önemli görülüyor. Çünkü buzun altındaki şekiller bilinmeden, buz tabakasının gelecekte nasıl hareket edeceğini tahmin etmek zorlaşıyor.

Antarktika buz tabakası, küresel deniz seviyeleri açısından kritik bölgelerden biri. Buzun ne kadar hızlı eriyeceği ya da okyanusa doğru ne kadar hızlı akacağı, kıyı şehirleri için büyük önem taşıyor. Bu yüzden bilim insanları yalnızca yüzeydeki erimeye değil, buzun altında saklanan araziye de bakıyor.

Bedmap3 kıtanın buzsuz halini görmeye yaklaştırıyor

Antarktika’nın buz altı haritası için kullanılan en önemli çalışmalardan biri Bedmap3 olarak biliniyor. British Antarctic Survey’in proje sayfasına göre Bedmap3, Antarktika’nın buz kalınlığı ve buz altı topoğrafyasına dair yeni harita ve veri setleri üretmeyi amaçlıyor. SCAR’ın Bedmap3 güncellemesi de bu çalışmanın, kıtanın kaya tabanını haritalama sürecinde önceki aşamalara göre çok daha ayrıntılı bir adım olduğunu aktarıyor.

Yeni haritalar, Antarktika’nın yalnızca donmuş bir boşluk olmadığını gösteriyor. Buzun altında eski nehir yatakları, keskin dağ sıraları, derin kanyonlar ve daha önce kimsenin ayrıntılı şekilde göremediği tepeler var. Yani bugün beyaz bir kıta gibi görünen Antarktika, buzun altında aslında çok daha hareketli ve karmaşık bir geçmiş saklıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
