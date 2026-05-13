Buzun Altında Saklanan 30 Bin Tepe Haritalandı

Antarktika’nın yüzeyinde görülen şey, aslında kıtanın kendisi değil; kilometrelerce kalınlığa ulaşabilen dev bir buz tabakası. Reuters’ın aktardığı yeni çalışmaya göre bilim insanları, bu buzun altında kalan araziyi şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde haritaladı. Ortaya çıkan görüntü, düz ve boş bir zemin değil. Tam tersine dağlar, vadiler, kanyonlar, platolar ve geniş ovalarla dolu karmaşık bir dünya var. Araştırmacılar, yeni haritada 30 binden fazla daha önce tespit edilmemiş tepe belirledi.

Bu haritalama, yalnızca “buzun altında ne var?” merakını gidermek için yapılmadı. Antarktika’daki buz tabakası, altındaki araziye göre hareket ediyor. Yani buzun altında sarp dağlar, derin vadiler ya da düz ovalar olması, buzun akışını etkileyebiliyor. Pürüzlü ve engebeli alanlar buzun hareketini yavaşlatabilirken, daha düzgün zeminler bazı bölgelerde akışı kolaylaştırabiliyor.