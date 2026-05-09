Dünya Sandığımız Kadar Keşfedilmiş Değil! 16 Bin Yeni Tür Bulunuyor

Arizona Üniversitesi’nin Science Advances’ta yayımlanan çalışmasına göre bilim insanları, 2015 ile 2020 arasındaki kapsamlı verilerde yılda ortalama 16 binden fazla yeni tür tanımladı. Bu türlerin 10 binden fazlasını hayvanlar oluşturuyor. Hayvanların içinde de özellikle böcekler ve eklem bacaklılar öne çıkıyor. Aynı dönemde her yıl yaklaşık 2 bin 500 bitki ve 2 bin mantar türü de bilimsel olarak kayda geçirildi.

Rakam yüksek görünse de Dünya’daki canlı çeşitliliği düşünüldüğünde tablo hala eksik. Şu ana kadar bilime kazandırılmış tür sayısı 2 milyonun üzerinde. Ancak gezegende bundan çok daha fazla tür olduğu tahmin ediliyor. Yani her yıl binlerce canlı keşfedilse bile, doğanın büyük bir kısmı hala isimsiz şekilde yaşamaya devam ediyor.