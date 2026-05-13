article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Geçtiğimiz Yıl Fransa Devlet Başkanı Macron'un Eşinden Yediği Tokadın Nedeni Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz Yıl Fransa Devlet Başkanı Macron'un Eşinden Yediği Tokadın Nedeni Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.05.2026 - 15:07

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'a Vietnam'da uçaktan inerken tokat atması gazeteciler tarafından yakalanmıştı. Olay dünya çapında gündem olurken olayın üzerinden bir yıl geçmesinin ardından Gazeteci Florian Tardif ortaya bir iddia attı. İddialara göre Fransız Devlet Başkanı telefonunda İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile mesajlaşıyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vietnam'da uçaktan inerken eşinden tokat yiyen Macron uzun süre gündemden düşmemişti.

Vietnam'da uçaktan inerken eşinden tokat yiyen Macron uzun süre gündemden düşmemişti.

Sıradan bir şaka olarak açıklanan olayın ardından bir yıl geçti. Le Figaro'dan Florian Tardif ise bomba gibi bir iddiayla ortaya çıktı. Macron bir süredir İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile flörtleşiyordu.

Tardif'in aktardıkları şöyle:

Tardif'in aktardıkları şöyle:

Emmanuel Macron, İranlı aktris Golshifteh Farahani ile birkaç ay boyunca 'platonik bir ilişki' içinde olmuş, 'oldukça ileri gitmiş mesajlar' içeren bir ilişki, bu durum cumhurbaşkanlığı çiftinin içinde gerilimlere yol açmış ve tokat olayına neden olmuş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın