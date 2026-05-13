Hantavirüs Sonrası Şimdi de Norovirüs Kabusu: 1700 Kişilik Yolcu Gemisi Karantinaya Alındı, 1 Yolcu Öldü!

Uzmanlar, özellikle binlerce insanın ortak alanları paylaştığı kruvaziyer gemilerinin bu tür salgınlar için oldukça riskli noktalar olduğunu belirtiyor. Kirli su ve gıdaların yanı sıra kapı kolları, tırabzanlar ve yemek salonları gibi ortak kullanım alanları, virüsün ana bulaş noktaları olarak öne çıkıyor. Şiddetli bulantı, kusma ve mide krampları ile kendini gösteren hastalık, genellikle birkaç gün içinde iyileşme ile sonuçlansa da yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için hayati tehlike oluşturabiliyor.

Sağlık otoriteleri, kruvaziyer tatillerinde bu tür durumların zaman zaman yaşandığına dikkat çekerek, kişisel hijyenin önemine vurgu yapıyor. Binlerce kişinin bir arada bulunduğu, kapalı mekanların yoğun olduğu bu dev gemilerde, uluslararası yolcu trafiği de virüsün yayılma hızını artırıyor. Bordeaux’da bekletilen gemideki karantina sürecinin, yeni vakaların seyrine ve yapılacak detaylı incelemelere göre ne kadar süreceği netlik kazanacak.