Hantavirüs Sonrası Şimdi de Norovirüs Kabusu: 1700 Kişilik Yolcu Gemisi Karantinaya Alındı, 1 Yolcu Öldü!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 14:20

Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen dev kruvaziyer gemisi, norovirüs şüphesiyle sarsıldı. 90 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirmesi ve onlarca kişide hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine bin 700'den fazla yolcu ve mürettebat gemide karantinaya alındı.

Fransa’nın turistik liman kenti Bordeaux’da büyük bir sağlık paniği yaşanıyor.

Bir yolcu gemisinde hızla yayılan mide ve bağırsak rahatsızlıkları üzerine yetkililer harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, tatil rotasında bulunan gemideki 90 yaşındaki bir turist, norovirüs şüphesiyle hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı kaybın ardından gemideki yaklaşık 50 kişide daha benzer şikayetlerin ortaya çıkması, sağlık ekiplerini en üst düzeyde alarma geçirdi. Toplum sağlığını korumak adına gemide bulunan bin 700’den fazla kişinin dışarıyla teması kesilerek karantina süreci başlatıldı.

Halk arasında "mide gribi" olarak da bilinen norovirüs, kalabalık ve kapalı alanlarda çok hızlı yayılabilen bir yapıya sahip.

Uzmanlar, özellikle binlerce insanın ortak alanları paylaştığı kruvaziyer gemilerinin bu tür salgınlar için oldukça riskli noktalar olduğunu belirtiyor. Kirli su ve gıdaların yanı sıra kapı kolları, tırabzanlar ve yemek salonları gibi ortak kullanım alanları, virüsün ana bulaş noktaları olarak öne çıkıyor. Şiddetli bulantı, kusma ve mide krampları ile kendini gösteren hastalık, genellikle birkaç gün içinde iyileşme ile sonuçlansa da yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için hayati tehlike oluşturabiliyor.

Sağlık otoriteleri, kruvaziyer tatillerinde bu tür durumların zaman zaman yaşandığına dikkat çekerek, kişisel hijyenin önemine vurgu yapıyor. Binlerce kişinin bir arada bulunduğu, kapalı mekanların yoğun olduğu bu dev gemilerde, uluslararası yolcu trafiği de virüsün yayılma hızını artırıyor. Bordeaux’da bekletilen gemideki karantina sürecinin, yeni vakaların seyrine ve yapılacak detaylı incelemelere göre ne kadar süreceği netlik kazanacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
