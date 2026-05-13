Hantavirüsün Penis Boyunu Küçülttüğü İddiası Sosyal Medyada Heyecan Yarattı

Hantavirüsle ilgili paylaşımlarda, virüsün erkeklerde penis boyunu küçültebileceği iddia edildi. İddialar doğrulanmamış sosyal medya hesaplarından yayıldı ve bazı hesaplar bunu 'bilim insanları doğruladı' gibi gösterdi. Ancak haberde de belirtildiği üzere, iddiayı destekleyen bilimsel bir çalışma ya da tıbbi kanıt bulunmuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin hantavirüs bilgi sayfalarında da böyle bir belirtiden söz edilmiyor. CDC’ye göre hantavirüsler ciddi hastalıklara ve ölüme yol açabilen bir virüs ailesi. Bu virüsler daha çok kemirgenler aracılığıyla bulaşıyor ve hantavirüs pulmoner sendromu ile renal sendromlu kanamalı ateş gibi hastalıklara neden olabiliyor.