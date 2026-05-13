article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada Bir İlk: Trenler Yüzen Köprünün Üzerinden Geçmeye Başladı

Dünyada Bir İlk: Trenler Yüzen Köprünün Üzerinden Geçmeye Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 12:11

Köprüden araba geçmesine alışığız. Trenlerin köprü kullanması da yeni bir şey değil. Seattle’daki proje ise biraz daha farklı. Hafif raylı trenler yüzen köprünün üzerinden geçiyor. Bu sistem dünyada bir ilk olarak görülüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trenler ilk kez yüzen bir köprünün üzerinden yolcu taşıyor

Trenler ilk kez yüzen bir köprünün üzerinden yolcu taşıyor

ABD’nin Seattle kentinde açılan yeni hat, ulaşım dünyasında oldukça ilginç bir örnek olarak öne çıktı. Sound Transit, Crosslake Connection’ın açılmasıyla birlikte hafif raylı trenlerin yolcuları ilk kez bir yüzen köprü üzerinden taşıdığını duyurdu. Hat, Lake Washington üzerinden geçerek Seattle ile Eastside bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor.

Yüzen köprüler, klasik köprülerden farklı çalışıyor. Normalde büyük köprülerde ayaklar zemine oturur. Ancak Lake Washington gibi derin ve geniş sularda bu her zaman kolay değil. Bu nedenle köprü, su üzerinde duran büyük beton dubalarla destekleniyor. Araba trafiği için kullanılan böyle bir köprüye raylı sistem eklemek ise çok daha karmaşık bir mühendislik gerektiriyor.

Çünkü tren yalnızca ağır bir taşıt değil. Aynı zamanda düzenli titreşim üretiyor, ray üzerinde hassas denge istiyor ve köprünün hareketlerine uyum sağlamak zorunda kalıyor. Su üzerindeki köprü ise rüzgâr, dalga ve trafik yüküyle sürekli küçük hareketler yapabiliyor. Sound Transit, yüzen köprüde rüzgâr ve dalga koşullarını izleyen sistemlerin 2 Line hizmeti için kritik rol oynadığını belirtiyor.

Seattle ile Bellevue arasındaki ulaşım değişiyor

Seattle ile Bellevue arasındaki ulaşım değişiyor

Proje yalnızca mühendislik açısından değil, günlük ulaşım açısından da önemli. Yeni bağlantı, Seattle ile Bellevue arasındaki toplu taşımayı güçlendiriyor. Axios Seattle, East Link uzantısının açılmasıyla Seattle ve Bellevue arasında doğrudan hafif raylı sistem bağlantısının kurulduğunu, hattın uzun süren bir planlama sürecinin ardından tamamlandığını aktarıyor.

Bölgedeki yoğun araç trafiği düşünüldüğünde bu hat ciddi bir değişim yaratabilir. İnsanlar gölün karşısına geçmek için otomobile daha az bağımlı hale gelebilir. Tren hattı, Seattle-Tacoma Havalimanı, Federal Way, Lynnwood, Redmond ve aradaki yerleşimlerle de daha geniş bir ulaşım ağına bağlanıyor.

Bu yüzden Seattle’daki proje yalnızca “köprüden tren geçti” diye anlatılacak basit bir haber değil. Suyun üzerinde duran bir köprüye raylı sistem entegre etmek, şehir ulaşımı için yeni bir örnek oluşturuyor. Bir yanda toplu taşıma ihtiyacı, diğer yanda zorlu coğrafya var. Seattle, bu iki meseleyi aynı hatta buluşturmuş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın