Dünyada Bir İlk: Trenler Yüzen Köprünün Üzerinden Geçmeye Başladı

ABD’nin Seattle kentinde açılan yeni hat, ulaşım dünyasında oldukça ilginç bir örnek olarak öne çıktı. Sound Transit, Crosslake Connection’ın açılmasıyla birlikte hafif raylı trenlerin yolcuları ilk kez bir yüzen köprü üzerinden taşıdığını duyurdu. Hat, Lake Washington üzerinden geçerek Seattle ile Eastside bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor.

Yüzen köprüler, klasik köprülerden farklı çalışıyor. Normalde büyük köprülerde ayaklar zemine oturur. Ancak Lake Washington gibi derin ve geniş sularda bu her zaman kolay değil. Bu nedenle köprü, su üzerinde duran büyük beton dubalarla destekleniyor. Araba trafiği için kullanılan böyle bir köprüye raylı sistem eklemek ise çok daha karmaşık bir mühendislik gerektiriyor.

Çünkü tren yalnızca ağır bir taşıt değil. Aynı zamanda düzenli titreşim üretiyor, ray üzerinde hassas denge istiyor ve köprünün hareketlerine uyum sağlamak zorunda kalıyor. Su üzerindeki köprü ise rüzgâr, dalga ve trafik yüküyle sürekli küçük hareketler yapabiliyor. Sound Transit, yüzen köprüde rüzgâr ve dalga koşullarını izleyen sistemlerin 2 Line hizmeti için kritik rol oynadığını belirtiyor.