18 Koalayla Başladı, 6 Bin Hayvanlık Hastalıksız Sığınağa Dönüştü

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 15:01

Avustralya’da koalalar yıllardır hastalık, yangın ve yaşam alanı kaybıyla mücadele ediyor. Özellikle klamidya, birçok koala popülasyonunda ciddi kayıplara yol açıyor. Ancak French Island bu tablonun dışında kalmayı başardı. Ada bugün 6 binden fazla sağlıklı koalaya ev sahipliği yapıyor. Üstelik hikaye yalnızca 18 koalayla başladı.

18 koalayla başlayan hikaye 6 bin hayvanlık sığınağa dönüştü

French Island, Avustralya’nın güneyinde Victoria eyaletine bağlı bir ada. 1890’larda ana karadaki avlanma baskısı koala nüfusunu hızla azaltırken, 18 koala bu adaya taşındı. O dönem kimsenin bilmediği en önemli detay ise hayvanların klamidya taşımıyor olmasıydı. Ada izole kaldığı için hastalık buraya ulaşmadı ve koalalar yıllar içinde güvenli şekilde çoğaldı.

Bugün French Island’da 6 binden fazla koala yaşadığı belirtiliyor. Adada doğal yırtıcıların az olması ve okaliptüs ağaçlarının bulunması, popülasyonun büyümesini kolaylaştırdı. Hatta bazı dönemlerde koala sayısının artması, ağaçlar üzerinde baskı yaratacak seviyeye geldi. Avustralya’da birçok bölgede koala sayısı azalırken, French Island’ın fazla koala sorunuyla uğraşması bu yüzden oldukça sıra dışı.

Ana karadaki koalalar hastalık, yangın ve yaşam alanı kaybıyla boğuşuyor

French Island’daki tablo umut verici olsa da Avustralya’nın geri kalanında durum çok daha zor. New South Wales ve Queensland gibi bölgelerde bazı koala popülasyonlarında klamidya oranının çok yüksek seviyelere çıktığı biliniyor. Hastalık koalalarda körlüğe, üreme sistemi hasarına, kısırlığa ve ileri vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Buna bir de orman yangınları, kuraklık, araç çarpmaları ve habitat kaybı ekleniyor. 2019-2020 yangınlarında on binlerce koalanın öldüğü ya da yaralandığı tahmin ediliyor. Avustralya hükümeti de 2022’de koalaları bazı bölgelerde 'tehlike altında' türler arasına aldı. Yani French Island yalnızca sevimli koalaların yaşadığı bir ada değil, türün geleceği için elde kalan en değerli doğal sigortalardan biri.

Sağlıklı koalalar ana karadaki popülasyonlara umut olabilir

French Island’ın önemi, sağlıklı ve hastalıksız koalalara ev sahipliği yapmasından geliyor. Adadaki koalalar, kontrollü programlarla ana karadaki zayıflamış popülasyonlara destek olmak için kullanılabiliyor. Böylece hastalığın yaygın olduğu bölgelerde genetik çeşitliliği korumak ve daha sağlıklı topluluklar oluşturmak mümkün hale geliyor.

Bilim insanları bir yandan da koalalar için klamidya aşısı üzerinde çalışıyor. Ancak yabani doğada yaşayan hayvanlara aşı ulaştırmak kolay değil. Her koalanın tek tek yakalanması, kontrol edilmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Bu yüzden French Island gibi doğal olarak izole kalmış alanlar büyük önem taşıyor. Çünkü bazen bir türün geleceği, yıllar önce güvenli bir adaya taşınan küçük bir grubun hayatta kalmasına bağlı olabiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
