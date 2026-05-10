18 Koalayla Başladı, 6 Bin Hayvanlık Hastalıksız Sığınağa Dönüştü

French Island, Avustralya’nın güneyinde Victoria eyaletine bağlı bir ada. 1890’larda ana karadaki avlanma baskısı koala nüfusunu hızla azaltırken, 18 koala bu adaya taşındı. O dönem kimsenin bilmediği en önemli detay ise hayvanların klamidya taşımıyor olmasıydı. Ada izole kaldığı için hastalık buraya ulaşmadı ve koalalar yıllar içinde güvenli şekilde çoğaldı.

Bugün French Island’da 6 binden fazla koala yaşadığı belirtiliyor. Adada doğal yırtıcıların az olması ve okaliptüs ağaçlarının bulunması, popülasyonun büyümesini kolaylaştırdı. Hatta bazı dönemlerde koala sayısının artması, ağaçlar üzerinde baskı yaratacak seviyeye geldi. Avustralya’da birçok bölgede koala sayısı azalırken, French Island’ın fazla koala sorunuyla uğraşması bu yüzden oldukça sıra dışı.