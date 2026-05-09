40 Binden Fazla Gövdesi Var! Koca Bir Orman Gibi Duruyor

ABD’nin Utah eyaletindeki Fishlake National Forest içinde yer alan Pando, ilk bakışta klasik bir kavak ormanı gibi duruyor. Etrafta binlerce ağaç gövdesi var. Yapraklar rüzgarda titriyor, gövdeler ayrı ayrı yükseliyor ve uzaktan bakıldığında buranın tek bir canlı olduğunu anlamak neredeyse imkansız hale geliyor.

Ancak Pando’yu özel yapan şey tam da burada başlıyor. Bu gövdeler ayrı ağaçlar gibi görünse de genetik olarak birbirinin kopyası. Hepsi aynı yer altı kök sistemine bağlı.

U.S. Forest Service’e göre Pando, yaklaşık 43 hektarlık bir alana yayılıyor ve 40 binden fazla gövdeden oluşuyor. Ağırlığının ise yaklaşık 5,9 milyon kilogram olduğu belirtiliyor. Bu da onu şimdiye kadar bulunan en büyük canlı organizmalardan biri haline getiriyor.