40 Binden Fazla Gövdesi Var! Koca Bir Orman Gibi Duruyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 12:00

Bir ormana baktığınızda binlerce ayrı ağaç gördüğünüzü düşünürsünüz. Utah’taki Pando ise bu fikri biraz değiştiriyor. Çünkü dışarıdan bakıldığında koca bir kavak ormanı gibi duran bu yer, aslında tek bir canlı olarak kabul ediliyor. 40 binden fazla gövde, aynı kök sisteminden besleniyor.

ABD’nin Utah eyaletindeki Fishlake National Forest içinde yer alan Pando, ilk bakışta klasik bir kavak ormanı gibi duruyor. Etrafta binlerce ağaç gövdesi var. Yapraklar rüzgarda titriyor, gövdeler ayrı ayrı yükseliyor ve uzaktan bakıldığında buranın tek bir canlı olduğunu anlamak neredeyse imkansız hale geliyor.

Ancak Pando’yu özel yapan şey tam da burada başlıyor. Bu gövdeler ayrı ağaçlar gibi görünse de genetik olarak birbirinin kopyası. Hepsi aynı yer altı kök sistemine bağlı. 

U.S. Forest Service’e göre Pando, yaklaşık 43 hektarlık bir alana yayılıyor ve 40 binden fazla gövdeden oluşuyor. Ağırlığının ise yaklaşık 5,9 milyon kilogram olduğu belirtiliyor. Bu da onu şimdiye kadar bulunan en büyük canlı organizmalardan biri haline getiriyor.

Pando’nun sırrı gövdesinde değil, toprağın altında saklı. Yüzeyde görünen her kavak ayrı bir ağaç gibi dursa da aslında aynı kök sisteminden çıkan sürgünlerden oluşuyor. Bu yüzden Pando’ya tek bir klonal organizma deniyor. Yani ortada binlerce ayrı ağaçtan oluşan sıradan bir orman değil, kendini tekrar tekrar yüzeye çıkaran dev bir canlı var.

Bu durum Pando’yu hem bilimsel hem de görsel olarak ilginç hale getiriyor. Çünkü insan gözü ayrı gövdeler gördüğü için burayı orman sanıyor. Oysa yerin altında hepsini birbirine bağlayan dev bir ağ bulunuyor. Pando adı da Latince “yayılıyorum” anlamına geliyor. Bu isim, canlının yapısını oldukça net anlatıyor.

Pando’nun kaç gövdeden oluştuğu kaynaklara göre 40 binin üzerinde ya da yaklaşık 47 bin olarak aktarılıyor. National Forest Foundation, Pando’nun 40 bin kavak gövdesinden oluşan tek bir kök sistemiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Bazı araştırmalarda ise gövde sayısı yaklaşık 47 bin olarak geçiyor. Yani sayı değişse de asıl çarpıcı gerçek aynı kalıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
