30 Yıl Boyunca Aradı, 100 Yıldır Görülmeyen Türü Tek Fotoğrafla Buldu

Keşif, İngiltere’nin güneybatısında Devon ile Cornwall arasındaki kıyı hattında yapıldı. Böceklerle ilgilenen doğa gözlemcisi, uzun yıllardır aynı bölgede saha çalışması yürütüyordu. Profesyonel bir akademisyen değildi. Ancak tuttuğu notlar, çektiği fotoğraflar ve düzenli gözlemleri, bilimsel bir kayıt kadar değerli hale geldi.

Bulduğu kın kanatlı türüne ait son güvenilir kayıtların 1920’li yıllara kadar uzandığı belirtiliyor. Yani tür resmen yok olmuş ilan edilmemişti ama yaklaşık bir asır boyunca sahada kimse tarafından görülmemişti. Gözlem platformuna yüklenen fotoğraf uzmanların dikkatini çekti. Ardından böcek koruma kuruluşları kaydı inceleyerek türün gerçekten yeniden bulunduğunu doğruladı.

Böcek türleri bazen yıllarca ortadan kaybolmuş gibi görünebilir. Bunun nedeni her zaman tamamen yok olmaları değildir. Yaşam alanları daralmış olabilir, popülasyonları çok küçük kalmış olabilir ya da doğru mevsimde doğru yerde kimse bakmamış olabilir. Özellikle kın kanatlılar gibi çok geniş tür çeşitliliğine sahip gruplarda, bazı canlıları yeniden bulmak ciddi sabır gerektirir.