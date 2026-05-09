Haberler
Yaşam
Hayvanlar
30 Yıl Boyunca Aradı, 100 Yıldır Görülmeyen Türü Tek Fotoğrafla Buldu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 10:27

İngiltere’de bir kadın, neredeyse 30 yıl boyunca aynı bölgede böcek gözlemi yaptı. Çoğu zaman toprağa, taş diplerine ve kıyı bitkilerinin arasına baktı. Yıllarca aradığı şey ise sonunda karşısına çıktı. Yaklaşık 100 yıldır güvenilir kaydı bulunmayan nadir bir kın kanatlı türü yeniden görüldü. Tek bir fotoğraf, bilim insanlarının yıllardır sessiz kalan türle ilgili kayıtlarını yeniden hareketlendirdi.

100 yıldır görülmeyen tür tek bir fotoğrafla ortaya çıktı

Keşif, İngiltere’nin güneybatısında Devon ile Cornwall arasındaki kıyı hattında yapıldı. Böceklerle ilgilenen doğa gözlemcisi, uzun yıllardır aynı bölgede saha çalışması yürütüyordu. Profesyonel bir akademisyen değildi. Ancak tuttuğu notlar, çektiği fotoğraflar ve düzenli gözlemleri, bilimsel bir kayıt kadar değerli hale geldi.

Bulduğu kın kanatlı türüne ait son güvenilir kayıtların 1920’li yıllara kadar uzandığı belirtiliyor. Yani tür resmen yok olmuş ilan edilmemişti ama yaklaşık bir asır boyunca sahada kimse tarafından görülmemişti. Gözlem platformuna yüklenen fotoğraf uzmanların dikkatini çekti. Ardından böcek koruma kuruluşları kaydı inceleyerek türün gerçekten yeniden bulunduğunu doğruladı.

Böcek türleri bazen yıllarca ortadan kaybolmuş gibi görünebilir. Bunun nedeni her zaman tamamen yok olmaları değildir. Yaşam alanları daralmış olabilir, popülasyonları çok küçük kalmış olabilir ya da doğru mevsimde doğru yerde kimse bakmamış olabilir. Özellikle kın kanatlılar gibi çok geniş tür çeşitliliğine sahip gruplarda, bazı canlıları yeniden bulmak ciddi sabır gerektirir.

Amatör gözlemciler doğa korumada sandığımızdan daha önemli hale geldi

Keşfi değerli yapan taraf yalnızca nadir bir böceğin yeniden görülmesi değil. Aynı zamanda bir kişinin yıllarca aynı bölgeye dönmesi, küçük detayları takip etmesi ve gördüğünü kayıt altına alması. Tek bir dikkatli gözlem, neredeyse 100 yıllık boşluğu kapattı. iNaturalist gibi vatandaş bilimi platformları sayesinde amatör gözlemcilerin verileri artık uzmanların önüne daha hızlı düşüyor.

Bir türün yeniden kayda geçmesi, koruma çalışmaları açısından da önemli. Çünkü bir bölgede nadir ya da kaybolduğu sanılan türlerin yaşadığı kanıtlanırsa, o alanın korunması için daha güçlü gerekçeler oluşur.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
