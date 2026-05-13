BDDK Verileri Açıklandı: Borcuna En Sadık ve En Riskli İller Belli Oldu!

Gökçe Cici
13.05.2026 - 12:30

Türkiye’de 2026’nın ilk çeyrek dönemine ilişkin takipteki alacak verileri açıklandı. BDDK verilerine göre takipteki alacakların toplam tutarı 678,7 milyar TL’ye ulaştı. Toplam nakdi krediler ise aynı dönemde 25,58 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Böylece takipteki alacakların toplam krediler içindeki payı yüzde 2,65 seviyesinde gerçekleşti. İller bazında bakıldığında İstanbul ile Bayburt arasındaki fark dikkat çekti.

Takipteki alacakların en yüksek olduğu il İstanbul oldu

BDDK verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde takipteki alacakların toplam tutarında ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul’daki takipteki alacak miktarı 212,40 milyar TL olarak açıklandı. Mega kenti 55,88 milyar TL ile Ankara, 41,35 milyar TL ile İzmir takip etti.

Toplam tutar bazında takipteki alacakların en yüksek olduğu 10 il şöyle:

Listenin üst sıralarında sanayi, ticaret, turizm ve kredi kullanımının yoğun olduğu büyükşehirlerin yer alması dikkat çekti. İstanbul’un 212,40 milyar TL’lik takipteki alacak tutarı, listenin en düşük sırasında yer alan Bayburt’un 163 milyon TL’lik tutarının yaklaşık 1.303 katına ulaştı.

Takipteki alacakların en düşük olduğu iller nüfusu küçük şehirlerden oluştu

Toplam tutar bazında takipteki alacakların en düşük olduğu illerde ise daha çok nüfusu düşük ve ekonomik faaliyeti büyükşehirlere göre daha sınırlı şehirler öne çıktı. Listenin ilk sırasında 163 milyon TL ile Bayburt yer aldı. Bayburt’u 274,57 milyon TL ile Gümüşhane, 302,16 milyon TL ile Tunceli izledi.

Takipteki alacakların toplam tutar bazında en düşük olduğu 10 il şöyle:

  • Bayburt: 163 milyon TL

  • Gümüşhane: 274,57 milyon TL

  • Tunceli: 302,16 milyon TL

  • Ardahan: 304,41 milyon TL

  • Kilis: 450,52 milyon TL

  • Iğdır: 509,35 milyon TL

  • Bingöl: 556,85 milyon TL

  • Muş: 571,13 milyon TL

  • Çankırı: 601,56 milyon TL

  • Erzincan: 608,22 milyon TL

Kişi başına takipteki alacaklarda Karaman ilk sıraya çıktı

Veriler nüfusla oranlandığında tablo değişti. Kişi başına takipteki alacak tutarının en yüksek olduğu il 13.630 TL ile Karaman oldu. İstanbul ise toplam tutarda açık ara ilk sırada yer almasına rağmen kişi başına listede ikinci sıraya yerleşti. İstanbul’da kişi başına takipteki alacak tutarı 13.480 TL olarak hesaplandı.

Kişi başına takipteki alacağın en yüksek olduğu 10 il ise şöyle:

Kişi başına takipteki alacak tutarının en düşük olduğu şehir ise Muş oldu. Muş’ta kişi başına takipteki alacak 1.470 TL olarak hesaplandı. Bayburt ve Bingöl 1.970 TL ile ikinci sırayı paylaşırken, Gümüşhane 1.980 TL ile onları takip etti.

Kişi başına takipteki alacağın en düşük olduğu 10 il şöyle:

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
