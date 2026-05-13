BDDK Verileri Açıklandı: Borcuna En Sadık ve En Riskli İller Belli Oldu!

BDDK verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde takipteki alacakların toplam tutarında ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul’daki takipteki alacak miktarı 212,40 milyar TL olarak açıklandı. Mega kenti 55,88 milyar TL ile Ankara, 41,35 milyar TL ile İzmir takip etti.

Toplam tutar bazında takipteki alacakların en yüksek olduğu 10 il şöyle:

İstanbul: 212,40 milyar TL

Ankara: 55,88 milyar TL

İzmir: 41,35 milyar TL

Bursa: 24,76 milyar TL

Gaziantep: 23,85 milyar TL

Adana: 22,33 milyar TL

Kocaeli: 21,53 milyar TL

Antalya: 20,80 milyar TL

Konya: 17,46 milyar TL

Diyarbakır: 14,35 milyar TL

Listenin üst sıralarında sanayi, ticaret, turizm ve kredi kullanımının yoğun olduğu büyükşehirlerin yer alması dikkat çekti. İstanbul’un 212,40 milyar TL’lik takipteki alacak tutarı, listenin en düşük sırasında yer alan Bayburt’un 163 milyon TL’lik tutarının yaklaşık 1.303 katına ulaştı.