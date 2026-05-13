ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin Ziyaretine Maduro Kombiniyle Gitti
ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin'e tarihi bir zirve için giden Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gri eşofman takımıyla görüntülenerek sosyal medyada viral oldu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un paylaştığı fotoğrafta elleri cebinde poz veren Rubio'nun giydiği eşofman sene başında resmi konutundan kaçırılan Venezuela lideri Nicolás Maduro'ya giydirilen ve ünlü olan gri eşofman takımının aynısı.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung tarafından yayınlanan fotoğrafın bir mesaj olduğu öne sürüldü.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Ocak ayının başında ABD tarafından gözaltına alınmıştı.
