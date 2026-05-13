ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin Ziyaretine Maduro Kombiniyle Gitti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.05.2026 - 09:47

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin'e tarihi bir zirve için giden Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gri eşofman takımıyla görüntülenerek sosyal medyada viral oldu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un paylaştığı fotoğrafta elleri cebinde poz veren Rubio'nun giydiği eşofman sene başında resmi konutundan kaçırılan Venezuela lideri Nicolás Maduro'ya giydirilen ve ünlü olan gri eşofman takımının aynısı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung tarafından yayınlanan fotoğrafın bir mesaj olduğu öne sürüldü.

Çin hükümeti Rubio'yu 2020 yılında senatörken Hong Kong protestoları ve Uygur Türkleri hakkında söyledikleri sözler nedeniyle yaptırıma tabi tutmuştu. Bazı analistler durumu Rubio'nun yaptırıma tabi olmasına mizahi bir gönderme yaptığını düşünse de bazı analistler ise bunun Venezuela üzerinden Çin'e bir gövde gösterisi olduğunu savunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Ocak ayının başında ABD tarafından gözaltına alınmıştı.

Maduro'nun gözaltı esnasında üzerinde olan gri eşofman takımı ise dünya çapında viral olmuştu. Trump'ın paylaştığı fotoğraftan sonra eşofman takımının kısa süre içerisinde stokları tükendi. Bazı internet satıcıları talep gören takımları yüksek fiyatlardan sattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
