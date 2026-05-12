NBA Oyuncusu 29 Yaşındaki Brandon Clarke Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2026 - 22:21

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies forması giyen 29 yaşındaki Brandon Clarke hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun ani ölümünün nedeni açıklanmadı.

NBA, Brandon Clarke’ın ani ölümü ile sarsıldı.

NBA takımlarından Memphis Grizzlies'in 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun trajik kaybı sonrası büyük üzüntü yaşandığı belirtilirken, ölüm sebebi hakkında bilgi verilmedi.

Memphis Grizzlies'tan yapılan açıklamada, 'Brandon Clarke’ın trajik kaybıyla büyük bir üzüntü içindeyiz. Brandon, harika bir takım arkadaşı olmasının ötesinde çok daha iyi bir insandı. Organizasyon ve Memphis toplumu üzerindeki etkisi asla unutulmayacak. Bu zor dönemde ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz.' denildi.

Clarke, 2019 NBA Draftı'nda 21. sıradan seçilmiş ve ligde ilk başlarda başarılı bir performans sergileyerek kariyerinin en yüksek ortalaması olan 12,1 sayı ve 5,9 ribaund ile yılın en iyi çaylakları arasına girmişti. Clarke, 2022'de Memphis ile dört yıllık, 50 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
