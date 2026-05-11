Fransız Basını Jose Mourinho ve Victor Osimhen İçin Flaş Bir İddia Ortaya Attı

İspanya La Liga’da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran, Şampiyonlar Ligi’ne de erken veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Real Madrid’de beklenen değişim süreci başladı.

Eflatun-beyazlı ekip, geçici olarak Castilla Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’yı takımın başına getirirken, uzun vadeli plan için ise rotasını Jose Mourinho’ya çevirdi. Kulüp yönetiminin, daha önce takımı çalıştıran deneyimli teknik adamla resmi temas kurduğu ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.