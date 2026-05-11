Fransız Basını Jose Mourinho ve Victor Osimhen İçin Flaş Bir İddia Ortaya Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 18:23

İspanyol devi Real Madrid’de göreve gelmeye hazırlanan Jose Mourinho’nun transfer listesindeki ilk isimlerden birinin Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen olduğu öne sürüldü. Deneyimli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmede Nijeryalı forvetin kadroya katılmasını talep ettiği iddia edildi.

Real Madrid kötü geçen sezonu Mourinho ile unutmak istiyor.

İspanya La Liga’da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona’ya kaptıran, Şampiyonlar Ligi’ne de erken veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Real Madrid’de beklenen değişim süreci başladı.

Eflatun-beyazlı ekip, geçici olarak Castilla Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’yı takımın başına getirirken, uzun vadeli plan için ise rotasını Jose Mourinho’ya çevirdi. Kulüp yönetiminin, daha önce takımı çalıştıran deneyimli teknik adamla resmi temas kurduğu ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

Mourinho'nun ilk isteği Osimhen...

Fransız basınında yer alan ve Avrupa futbolunda büyük ses getiren iddialara göre Jose Mourinho, Real Madrid yönetimine ilk transfer listesini sundu.

Hücum hattını baştan şekillendirmek isteyen Portekizli teknik adamın, Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in transfer edilmesini yönetimden özellikle istediği belirtildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
