Motosikletlerin Karıştığı Kazalar Dikkat Çekici Boyuta Geldi, Bakanlık Duruma El Koydu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2026 - 17:54

Artan motosiklet kazaları sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 2026-2027 dönemini kapsayan yeni denetim programını devreye soktu. Trafikteki motosiklet sayısına oranla kaza istatistiklerinin yüksek olması nedeniyle hazırlanan “Motosiklet Denetimleri Eylem Planı” kapsamında özellikle hız ihlalleri, trafik kurallarına uyumsuzluk ve motosikletli kuryelere yönelik kontroller sıklaştırılacak. Yetkililer, yeni süreçte sahadaki denetimlerin daha yoğun ve kapsamlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Sayılarının azlığına rağmen kazaya karışma oranları çok yüksek.

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletler trafikteki toplam araçların yüzde 21,3’ünü oluşturmasına rağmen kazalara karışma oranı yüzde 47,1’e ulaştı. Bu tablo, motosiklet kaynaklı trafik riskinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Motosiklet kazalarındaki kusur oranı ise yüzde 67,7 olarak kaydedildi. Kazalara neden olan ihlallerin başında yüzde 49,3 ile hız sınırlarının aşılması yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması takip ederken, yüzde 7,1’lik bölümün şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarının ihlalinden kaynaklandığı belirtildi.

Verilerde motokuryelere ilişkin istatistikler de öne çıktı. Trafikteki toplam motosikletlerin yalnızca yüzde 1,4’ünü oluşturan motokuryelerin, motosiklet kazalarının yüzde 19,8’ine karıştığı tespit edildi.

Bakanlık yeni eylem planına geçti.

İçişleri Bakanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak için hazırlanan yeni eylem planı kapsamında denetimleri sıklaştıracak. Özellikle hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi, geçiş önceliğine uymama, kask kullanımı, ters yönde sürüş, akrobatik hareketler ve alkollü araç kullanımına yönelik kontroller artırılacak.

Motokuryeler için ise “P1” yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Bakanlık ayrıca, trafik cezalarının caydırıcılığını artırmak amacıyla yeni mevzuat düzenlemeleri yapılacağını açıkladı.

Özel eğitim programları uygulanacak.

Bakanlık, motosiklet sürücülerinde trafik bilincini artırmak amacıyla “Güvenli Motosiklet Kullanımı” kampanyasını hayata geçirecek. Bu kapsamda motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik özel eğitim programları düzenlenerek güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca trafik kurallarına uyumu artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla ülke genelinde daha etkin, sürekli ve kapsamlı denetim uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
