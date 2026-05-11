Motosikletlerin Karıştığı Kazalar Dikkat Çekici Boyuta Geldi, Bakanlık Duruma El Koydu

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletler trafikteki toplam araçların yüzde 21,3’ünü oluşturmasına rağmen kazalara karışma oranı yüzde 47,1’e ulaştı. Bu tablo, motosiklet kaynaklı trafik riskinin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Motosiklet kazalarındaki kusur oranı ise yüzde 67,7 olarak kaydedildi. Kazalara neden olan ihlallerin başında yüzde 49,3 ile hız sınırlarının aşılması yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması takip ederken, yüzde 7,1’lik bölümün şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarının ihlalinden kaynaklandığı belirtildi.

Verilerde motokuryelere ilişkin istatistikler de öne çıktı. Trafikteki toplam motosikletlerin yalnızca yüzde 1,4’ünü oluşturan motokuryelerin, motosiklet kazalarının yüzde 19,8’ine karıştığı tespit edildi.