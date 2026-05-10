Yaz Geldi Derken Sıcaklıklar Yeniden Düşüyor: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 21:25

Hava Forum, Balkanlar üzerinden Türkiye’ye serin ve yerel yağışların etkili olacağı yeni bir hava dalgasının geleceğini açıkladı. Yapılan paylaşımda özellikle İstanbul’daki sıcaklık değişimine dikkat çekildi.

Hava Forum açıklamasında, “İstanbul'da sıcaklık salı 27-28'e çıkacak. Çarşamba ve perşembe ise 18-19 derecelere düşecek. Toplam düşüş 10 dereceyi bulacak” ifadelerine yer verdi.

Yağışlı havalar dönüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca İstanbul’un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yeni dalga Balkanlar üzerinden geliyor.

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da sıcaklıkların hafta ortasında sert şekilde düşeceğini duyurdu. Açıklamada, salı günü hava sıcaklığının 27-28 derece seviyelerine çıkacağı, çarşamba ve perşembe günleri ise 18-19 dereceye kadar gerileyeceği belirtilerek kentte kısa sürede yaklaşık 10 derecelik düşüş yaşanacağı ifade edildi.

Öte yandan AKOM değerlendirmelerine göre pazartesi günü İstanbul’da yağış beklenmiyor. Salı akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin görülebileceği aktarılırken, perşembe günü hafif yağmurun etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın salı günü 25 derece civarında ölçülmesi, en düşük sıcaklığın ise cuma günü 13 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Düşüş on dereyi bulacak.

Hava Forum, Balkanlar üzerinden Türkiye’ye yeni bir serin hava dalgasının geleceğini belirterek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Açıklamada, “Çarşamba günü Balkanlar üzerinden yurdumuza mini serin ve yerel yağışlı hava dalgası geliyor. İstanbul'da sıcaklık salı 27-28'e çıkacak. Çarşamba ve perşembe ise 18-19 derecelere düşecek. Toplam düşüş 10 dereceyi bulacak. Aslında baktığımızda bize iyilik yapacak.” ifadelerine yer verildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
