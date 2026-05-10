Yaz Geldi Derken Sıcaklıklar Yeniden Düşüyor: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca İstanbul’un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.