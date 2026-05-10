Halk TV'de İsyan Devam Ediyor: Gözde Şeker de Ayrılacağını Duyurdu

Seda Selek, 30 Nisan’da Halk TV’den ayrıldığını açıklamıştı. Uzun yıllardır sunduğu “Neden-Sonuç” programının sonunda veda eden Selek, “Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var” ifadelerini kullanmıştı.

Selek’in ardından 8 Mayıs’ta Sorel Dağıstanlı da kanalla yollarını ayırdığını duyurmuş, ayrılık nedenine ilişkin “5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı” açıklamasını yapmıştı.

Son olarak Buket Güler de kanaldan ayrıldığını açıkladı. Güler paylaşımında, “Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim” ifadelerine yer verdi.