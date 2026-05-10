article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Halk TV'de İsyan Devam Ediyor: Gözde Şeker de Ayrılacağını Duyurdu

Halk TV'de İsyan Devam Ediyor: Gözde Şeker de Ayrılacağını Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 20:42 Son Güncelleme: 10.05.2026 - 21:09

Halk TV’de son dönemde peş peşe yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Kanalın spikerlerinden Gözde Şeker, canlı yayında yaptığı açıklamayla görevinden ayrılacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayrılıklar peş peşe geldi.

Ayrılıklar peş peşe geldi.

Seda Selek, Sorel Dağıstanlı ve Buket Güler’in ardından, Halk TV spikeri Gözde Şeker de kanaldan ayrılacağını açıkladı.

Şeker, bu akşam sunduğu haber bülteninin kapanışında izleyicilere seslenerek “Yarın benim Halk TV’deki son yayınım olacak” ifadelerini kullandı.

Ayrılıklar neden yaşanıyor?

Ayrılıklar neden yaşanıyor?

Seda Selek, 30 Nisan’da Halk TV’den ayrıldığını açıklamıştı. Uzun yıllardır sunduğu “Neden-Sonuç” programının sonunda veda eden Selek, “Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var” ifadelerini kullanmıştı.

Selek’in ardından 8 Mayıs’ta Sorel Dağıstanlı da kanalla yollarını ayırdığını duyurmuş, ayrılık nedenine ilişkin “5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı” açıklamasını yapmıştı.

Son olarak Buket Güler de kanaldan ayrıldığını açıkladı. Güler paylaşımında, “Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim” ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın