Barcelona'nın Şampiyonluk İlan Edebileceği Maçta Real Madrid'de 8 Eksik Var

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 19:36

La Liga’nın 35. haftasında futbol dünyasının merakla beklediği El Clasico’da Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Camp Nou’da TSİ 22.00’de başlayacak dev mücadele öncesinde lider Barcelona, ezeli rakibinin 11 puan önünde bulunuyor. Karşılaşma öncesi Real Madrid’in açıkladığı maç kadrosunda ise 8 futbolcuya yer verilmedi.

Krizdeki Real Madrid bir de Barcelona şampiyonluğunun canlı şahidi olabilir.

Barcelona, El Clasico’dan galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek. Dev mücadele 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri de netleşti.

Barcelona’nın muhtemel 11’i: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Martin, João Cancelo, Gavi, Pedri, Marcus Rashford, Dani Olmo, Lopez, Robert Lewandowski.

Real Madrid’in muhtemel 11’i: Thibaut Courtois, Fran Garcia, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Thiago, Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Gonzalo.

Arda Güler dahil 8 eksik var.

Real Madrid’de kritik El Clasico öncesi önemli eksikler dikkat çekti. İspanyol devinde Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappé, Rodrygo, Éder Militão, Dani Carvajal, Dani Ceballos ve Ferland Mendy, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
