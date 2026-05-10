Barcelona'nın Şampiyonluk İlan Edebileceği Maçta Real Madrid'de 8 Eksik Var

Barcelona, El Clasico’dan galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek. Dev mücadele 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri de netleşti.

Barcelona’nın muhtemel 11’i: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Martin, João Cancelo, Gavi, Pedri, Marcus Rashford, Dani Olmo, Lopez, Robert Lewandowski.

Real Madrid’in muhtemel 11’i: Thibaut Courtois, Fran Garcia, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Thiago, Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Gonzalo.