Türkiye’ye Araçla Gelen Gurbetçilere HGS Kolaylığı: Yabancı Plakalı Araçlara HGS Artık Vignetim’de

Türkiye’ye araçla gelenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında HGS geliyor. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen gurbetçiler için otoyol, köprü ve tünel geçişlerinde HGS sahibi olmak büyük önem taşıyor.

Bugüne kadar yabancı plakalı araç sahipleri HGS’yi online olarak kolayca alamıyor, bu nedenle çoğu zaman ihlalli geçiş yapmak zorunda kalıyordu. Bu geçişlerin zamanında ödenmemesi yüksek tutarlı ödemelere yol açabiliyor; Türkiye’den çıkış sırasında cezalar ödenmeden sınırdan geçilememesi ise sınır kapılarında uzun kuyruklara ve zaman kaybına neden olabiliyordu.