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Türkiye’ye Araçla Gelen Gurbetçilere HGS Kolaylığı: Yabancı Plakalı Araçlara HGS Artık Vignetim’de

Türkiye’ye Araçla Gelen Gurbetçilere HGS Kolaylığı: Yabancı Plakalı Araçlara HGS Artık Vignetim’de

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Onedio Content - Onedio Editörü
03.06.2026 - 12:31
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Türkiye’ye araçla gelenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında HGS geliyor. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen gurbetçiler için otoyol, köprü ve tünel geçişlerinde HGS sahibi olmak büyük önem taşıyor.

Bugüne kadar yabancı plakalı araç sahipleri HGS’yi online olarak kolayca alamıyor, bu nedenle çoğu zaman ihlalli geçiş yapmak zorunda kalıyordu. Bu geçişlerin zamanında ödenmemesi yüksek tutarlı ödemelere yol açabiliyor; Türkiye’den çıkış sırasında cezalar ödenmeden sınırdan geçilememesi ise sınır kapılarında uzun kuyruklara ve zaman kaybına neden olabiliyordu.

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Yabancı Plakalı Araçlar İçin HGS Artık Online

Yabancı Plakalı Araçlar İçin HGS Artık Online

Artık yabancı plakaya HGS satış ve dolum işlemleri ilk kez Vignetim üzerinden yapılabiliyor. Böylece Avrupa’dan Türkiye’ye gelen gurbetçiler, Vignetim üzerinden kolayca HGS satın alabiliyor ve birkaç tıklamayla bakiye yükleyerek Türkiye’deki HGS noktalarından ihlale düşmeden geçebiliyor.

Bu yenilik; gurbetçiler, Türkiye’ye araçla gelen aileler, tatilciler, yabancı plakalı şirket araçları ve turizm amaçlı kullanılan araçlar için önemli bir kolaylık sunuyor. Kullanıcılar “HGS var mı?”, “Bakiye yeterli mi?” , “Geçiş ihlale düşer mi?” gibi sorularla uğraşmadan süreci önceden yönetebiliyor.

Gurbetçiler İçin Birkaç Tıklamayla HGS Satın Alma ve Dolum

Gurbetçiler İçin Birkaç Tıklamayla HGS Satın Alma ve Dolum

Özellikle yaz aylarında Avrupa’dan Türkiye’ye araçla gelen gurbetçiler için HGS süreci artık çok daha pratik hale geliyor. Vignetim üzerinden HGS satın alma ve bakiye yükleme işlemleri birkaç tıklamayla yapılabiliyor.

Bu sayede sürücüler, Türkiye’deki köprü, otoyol ve tünel geçişlerinde ceza riski yaşamadan, ihlale düşmeden ve yolculuklarını aksatmadan ilerleyebiliyor. Sınırdan geçtikten sonra HGS aramak, ceza borcu sorgulamak veya geçiş borçlarını takip etmek yerine süreç dijital olarak yönetilebiliyor.

İhlalli Geçiş Riskini Azaltan Dijital Çözüm

İhlalli Geçiş Riskini Azaltan Dijital Çözüm

HGS olmadan yapılan geçişler veya yetersiz bakiye nedeniyle oluşan ihlalli geçişler, özellikle yabancı plakalı araç sahipleri için takip edilmesi zor süreçlere dönüşebiliyordu. Kısa süreliğine Türkiye’ye gelen sürücüler, geçiş borçlarını zamanında fark edemeyebiliyor ve ödeme süresini kaçırabiliyordu.

Vignetim ile HGS satın alma ve bakiye yükleme online olarak yapılabildiği için sürücüler bu riski azaltabiliyor. Böylece Türkiye’deki HGS noktalarından daha kontrollü ve sorunsuz geçiş yapılabiliyor.

Filo Yönetimi İçin de HGS Avantajı

Filo Yönetimi İçin de HGS Avantajı

HGS yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, filo yönetimi yapan şirketler için de önemli bir ihtiyaç. Birden fazla aracı olan şirketlerde HGS dolum, bakiye takibi ve geçiş kontrolü operasyonel yük oluşturabiliyor.

Vignetim.com üzerinden hem yabancı plakalı hem de yerli plakalı araçlar için HGS dolum ve HGS satışı yapılabiliyor. Bu sayede lojistik, araç kiralama, turizm taşımacılığı, transfer ve uluslararası operasyon yürüten şirketler, filolarındaki HGS süreçlerini tek platform üzerinden daha kolay yönetebiliyor.

Yerli ve Yabancı Araçlar Tek Platformda

Yerli ve Yabancı Araçlar Tek Platformda

Filo operasyonlarında yerli ve yabancı plakalı araçların HGS süreçlerini ayrı ayrı takip etmek zaman kaybına neden olabiliyor. Vignetim ile her iki araç tipi için HGS satış ve dolum işlemlerinin tek platformdan yapılabilmesi, filo yönetimini daha pratik hale getiriyor.

Bu özellik, özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren ancak yabancı plakalı araçları da bulunan şirketler ve Avrupa’dan Türkiye’ye düzenli araç gönderen işletmeler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Vignetim, bu yeni hizmetle birlikte yolculuk öncesi ve yolculuk sırasında ihtiyaç duyulabilecek çözümleri tek platformda buluşturmaya devam ediyor. Vinyet alımı, eSIM satışı ve yeşil kart gibi sigorta hizmetlerine ek olarak artık HGS satış ve dolum işlemleri de Vignetim üzerinden yapılabiliyor. Böylece Türkiye’ye araçla gelen kullanıcılar ve filo yöneticileri, yol boyunca ihtiyaç duyabilecekleri temel servisleri tek bir dijital platform üzerinden daha hızlı, pratik ve güvenli şekilde yönetebiliyor.

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