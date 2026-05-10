Galatasaray, Fenerbahçe'ye Yönelik Paylaşımını Yönetim Kararıyla Kaldırdı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 17:44

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı Fenerbahçe göndermeleri gündem yarattı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaştığı videolardan biri, Fenerbahçe’ye yönelik “şike” ve küfür iması içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepki topladı. Tartışma yaratan paylaşımın kısa süre sonra kaldırıldığı görüldü.

Şike ve küfür iması mı yapıldı?

Tepki çeken video içeriğinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün adının “Fenerbahçe ŞK” şeklinde yazılması, sarı-lacivertli camiaya yönelik “şike” iması olarak yorumlandı.

Öte yandan paylaşımda, Anneler Günü üzerinden Türkçede ağır bir küfür anlamına geldiği belirtilen ifadeye gönderme yapılması da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ayrıca 'Sakın ha' kısmının da TFF'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Bu sebeplerle yönetimin de tepkisini çeken paylaşım kaldırıldı. 

Galatasaray yönetiminin, Türkiye Futbol Federasyonu’na da gönderme içerdiği belirtilen paylaşımı veto ederek kaldırılmasına karar verdiği öğrenildi. Tartışmalı videonun silinmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü sosyal medyada yönetime tepki gösterdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
