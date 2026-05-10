Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Yıl Önce Kendisine Yumruk Atan Kişiyle Kucaklaşıp Helalleşti

21 Nisan 2019’da şehit Piyade Er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bazı CHP yöneticileri saldırıya uğramıştı. Olay sonrası yargılanan saldırganlardan Yakup Karakoç’a mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.