Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Yıl Önce Kendisine Yumruk Atan Kişiyle Kucaklaşıp Helalleşti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2026 - 16:27

Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte kendisine fiziksel saldırıda bulunan Yakup Karakoç’la görüşerek yeni bir “helalleşme” adımı attı. Gerçekleşen buluşma, siyaset kulislerinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Şehit cenazesinde gerçekleşen saldırı sebebiyle hapis cezası verilmişti.

21 Nisan 2019’da şehit Piyade Er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bazı CHP yöneticileri saldırıya uğramıştı. Olay sonrası yargılanan saldırganlardan Yakup Karakoç’a mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

"Beni Kemal Ağabeyimin yanına götürün"

Yıllar sonra gelen dikkat çekici gelişmede, Yakup Karakoç’un Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için talepte bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ofisinde gerçekleşen buluşmada Karakoç, 2019’daki saldırı nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Karakoç’un, “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim” ifadelerini kullandığı aktarılırken, Kılıçdaroğlu’nun ise bu sözlere “Estağfurullah” karşılığını verdiği belirtildi.

Yıllar sonra kucaklaşıp helalleştiler.

Görüşmede konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandı.

Yakup Karakoç ise Kılıçdaroğlu’na, “Allah ne muradın varsa versin. Bir özür dileyeyim, bir elini öpeyim dedim” sözleriyle karşılık verdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
