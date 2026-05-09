TÜVTÜRK Dönemi Sona Eriyor: Yeni Marka ile Kredi Kartı Komisyonu Alınmayacak

TURKA’nın ilk etapta 249 sabit istasyonla hizmet vermesi planlanırken, mobil muayene istasyonu sayısının da şartnamede belirtilen sınırın oldukça üzerine çıkarılarak yaklaşık 200’e ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yalnızca motosikletlere özel hizmet verecek 11 butik muayene istasyonunun kurulacağı açıklandı.

Yeni nesil istasyonların sadece araç muayene merkezi olarak değil, toplumsal fayda odaklı yapılar olarak tasarlanacağı belirtildi. Buna göre kurulacak istasyonların, olası afet durumlarında kısa sürede sahra hastanesine dönüştürülebilecek altyapıya sahip olacağı ifade edildi.

Yakın dönemde açılması planlanan “örnek istasyon”un ise bir Ar-Ge merkezi gibi faaliyet göstereceği ve yeni teknolojilerin test alanı olarak kullanılacağı kaydedildi. Proje kapsamında yaklaşık 4 bin 500 kişilik istihdam oluşturulması ve kadın çalışan oranının artırılması da hedefler arasında yer aldı.