TÜVTÜRK Dönemi Sona Eriyor: Yeni Marka ile Kredi Kartı Komisyonu Alınmayacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 17:34

MOI Ortak Girişim Grubu çatısı altında faaliyet gösterecek TURKA, Türkiye’nin araç muayene sistemini 20 yıl boyunca yönetmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 16 milyon aracı ilgilendiren yeni dönemde şirketin, 15 Ağustos 2027 itibarıyla sistemi devralması planlanıyor.

Yeni süreç kapsamında araç muayene altyapısı, işletme modeli ve hizmet yapısında çeşitli değişikliklerin gündeme gelmesi beklenirken, ihaleye ilişkin hukuki süreçte gözler Danıştay’dan çıkacak karara çevrildi.

Araç muayenesinde dönem değişiyor.

TÜVTÜRK sonrası başlayacak TURKA dönemi için süreç hız kazanırken, 2027-2047 yıllarını kapsayan 20 yıllık yeni işletme dönemi için yasal onaylarda sona yaklaşıldı.

2025 yılının başında gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ihaleleri arasında gösterilen araç muayene ihalesini, 1,72 milyar dolarlık teklifle MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. Grup, hizmetlerin yeni dönemde TURKA markasıyla sürdürüleceğini açıkladı.

Yeni işletme süresinin 15 Ağustos 2027 ile 15 Ağustos 2047 tarihleri arasında toplam 20 yıl olacağı belirtilirken, iki bölgeyi kapsayan ihale bedelinin yaklaşık 1,72 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Komisyon dönemi bitiyor.

TURKA, yalnızca isim değişikliğiyle sınırlı kalmayıp araç muayene süreçlerinde teknolojik dönüşüm hedeflediğini açıkladı. İcra Kurulu Üyesi Serhan Selman, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan yeniliklere ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

Selman’ın açıklamasına göre, lazer tarayıcılar ve yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri sayesinde özellikle ağır vasıta araçlarda muayene sürelerinin yarı yarıya azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca yeni sistemde araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla herhangi bir ek komisyon uygulanmadan ödenebileceği belirtildi.

Motosikletlere özel istasyonlar kurulacak.

TURKA’nın ilk etapta 249 sabit istasyonla hizmet vermesi planlanırken, mobil muayene istasyonu sayısının da şartnamede belirtilen sınırın oldukça üzerine çıkarılarak yaklaşık 200’e ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yalnızca motosikletlere özel hizmet verecek 11 butik muayene istasyonunun kurulacağı açıklandı.

Yeni nesil istasyonların sadece araç muayene merkezi olarak değil, toplumsal fayda odaklı yapılar olarak tasarlanacağı belirtildi. Buna göre kurulacak istasyonların, olası afet durumlarında kısa sürede sahra hastanesine dönüştürülebilecek altyapıya sahip olacağı ifade edildi.

Yakın dönemde açılması planlanan “örnek istasyon”un ise bir Ar-Ge merkezi gibi faaliyet göstereceği ve yeni teknolojilerin test alanı olarak kullanılacağı kaydedildi. Proje kapsamında yaklaşık 4 bin 500 kişilik istihdam oluşturulması ve kadın çalışan oranının artırılması da hedefler arasında yer aldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
