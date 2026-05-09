Aydın'da 17 Mahalle Hastalık Sebebiyle Karantina Altına Alındı

Hakan Karakoca
09.05.2026 - 16:51

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde görülen şap hastalığı vakası sonrası alarma geçildi. Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Yenipazar ve Çine ilçelerinde toplam 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Yetkililer, tedbir kapsamında bölgede hayvan alım satımını durdururken, tüm hayvan sevkiyatları ve hareketliliği de geçici olarak yasakladı.

Sağlık tedbirleri artırıldı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde şap hastalığı vakasının tespit edilmesi üzerine, Yenipazar ve Çine ilçelerini kapsayan toplam 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Yenipazar’a bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde ortaya çıkan vaka sonrası ilgili kurumlar alarma geçti. Hastalığın çevre yerleşim alanlarına yayılmasını engellemek amacıyla filyasyon ve risk analiz çalışmalarının ardından bölgede kapsamlı sağlık ve kontrol tedbirleri devreye alındı.

17 mahalle karantina altına alındı.

Yetkililerin aldığı karar kapsamında karantina uygulanan mahalleler de açıklandı. Buna göre Yenipazar ilçesinde Hacıköseler, Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri karantina kapsamına alındı.

Çine ilçesinde ise İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde tedbirler uygulanmaya başlandı.

Hayvan giriş çıkışı ve alım satımı yasaklandı.

Karantina tedbirleri kapsamında, söz konusu 17 mahallede hastalık riskinin tamamen ortadan kalkıp uygulamanın sona erdirilmesine kadar tüm hayvan hareketleri durduruldu. Bu çerçevede bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarıyla birlikte hayvan alım satımı da kesin olarak yasaklandı.

Öte yandan Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, şap hastalığının yayılımını önlemek ve süreci kontrol altında tutmak amacıyla sahadaki inceleme, denetim ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
