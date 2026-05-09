Aydın'da 17 Mahalle Hastalık Sebebiyle Karantina Altına Alındı

Karantina tedbirleri kapsamında, söz konusu 17 mahallede hastalık riskinin tamamen ortadan kalkıp uygulamanın sona erdirilmesine kadar tüm hayvan hareketleri durduruldu. Bu çerçevede bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarıyla birlikte hayvan alım satımı da kesin olarak yasaklandı.

Öte yandan Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, şap hastalığının yayılımını önlemek ve süreci kontrol altında tutmak amacıyla sahadaki inceleme, denetim ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.