Aydın'da 17 Mahalle Hastalık Sebebiyle Karantina Altına Alındı
Aydın’ın Yenipazar ilçesinde görülen şap hastalığı vakası sonrası alarma geçildi. Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Yenipazar ve Çine ilçelerinde toplam 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Yetkililer, tedbir kapsamında bölgede hayvan alım satımını durdururken, tüm hayvan sevkiyatları ve hareketliliği de geçici olarak yasakladı.
Sağlık tedbirleri artırıldı.
17 mahalle karantina altına alındı.
Hayvan giriş çıkışı ve alım satımı yasaklandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
