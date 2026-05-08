Real Madrid Antrenmanını Savaş Alanına Çeviren Valverde ve Tchouameni'nin Cezası Açıklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 21:59

Real Madrid cephesinde gündem yaratan Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasındaki gerginlik sonrası yürütülen disiplin süreci tamamlandı. Kulüp içinde büyük yankı uyandıran kavga nedeniyle haklarında inceleme başlatılan iki futbolcuyla ilgili nihai karar verildi.

Hastanelik eden kavgada karar verildi.

Real Madrid’de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavga gündeme damga vurmuştu. Antrenman ve soyunma odasında çıkan tartışmanın büyüdüğü, Valverde’nin darbe sonrası hastaneye kaldırıldığı öne sürülürken kulüp iki oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. İspanyol devi, yürütülen incelemenin ardından Valverde ve Tchouameni ile ilgili nihai kararını resmen duyurdu.

500'er bin Euro ceza ödeyecekler.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüm bu gelişmeler doğrultusunda her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası verilmesine karar verilmiş ve iç soruşturma süreçleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’nin birbirlerinden özür dilediği, kulübe, teknik heyete, takım arkadaşlarına ve taraftarlara da pişmanlıklarını ilettiği aktarıldı. Real Madrid yönetimi, yaşanan olayın ardından disiplin sürecinin resmen sona erdiğini duyurdu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
