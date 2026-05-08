Real Madrid Antrenmanını Savaş Alanına Çeviren Valverde ve Tchouameni'nin Cezası Açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüm bu gelişmeler doğrultusunda her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası verilmesine karar verilmiş ve iç soruşturma süreçleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’nin birbirlerinden özür dilediği, kulübe, teknik heyete, takım arkadaşlarına ve taraftarlara da pişmanlıklarını ilettiği aktarıldı. Real Madrid yönetimi, yaşanan olayın ardından disiplin sürecinin resmen sona erdiğini duyurdu.