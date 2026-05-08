Banu Alkan'a Kira Davası Açıldı: Banu Alkan Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 21:03

Banu Alkan, “Afrodit” lakabıyla tanınan, ev sahibiyle yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik oldu. İddiaya göre ev sahibi, mülkünü Banu Alkan’ın kardeşi Neziha Pekduyar’a kiraladı. Ancak aidat borçlarının ödenmemesi üzerine yapılan incelemede, evin fiilen Banu Alkan tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Bunu fark eden ev sahibi tahliye davası açtı.

Ev sahibi sözleşmeye aykırılık dedi, avukat "güvenlik" gerekçesiyle dedi.

Banu Alkan ile ev sahibi arasında yaşanan uyuşmazlık yargıya taşındı. Ev sahibinin, sözleşmeye aykırı kullanım gerekçesiyle noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği, ancak sonuç alamayınca tahliye talebiyle dava açtığı belirtildi.

Banu Alkan’ın avukatı ise müvekkilinin kamuoyunda tanınan bir isim olması nedeniyle güvenlik endişeleri bulunduğunu, bu nedenle kira sözleşmesinin kardeşi Neziha Pekduyar adına yapıldığını savundu.

Banu Alkan evi tahliye etmek zorunda kaldı.

Banu Alkan ile ev sahibi arasında görülen dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk’ün aktardığına göre, yargılama devam ederken Banu Alkan’ın taşınmazı tahliye ederek anahtarı ev sahibine teslim ettiği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine mahkeme, “karar verilmesine yer olmadığı” yönünde hüküm kurdu. Kararda, ev sahibinin taleplerinde haklı olduğuna kanaat getirilirken, yargılama giderlerinin Banu Alkan tarafından karşılanmasına karar verildi.

İstinaf da ev sahibini haklı buldu.

Banu Alkan adına yürütülen hukuk sürecinde dosya istinaf incelemesine taşındı. Karara yapılan itirazın ardından üst mahkeme, yerel mahkemenin hükmünü yerinde bularak onadı.

İstinaf Mahkemesi kararında, kiracının ev sahibinin yazılı rızası olmaksızın kira ilişkisini üçüncü bir kişiye devredemeyeceğine ilişkin yasal düzenlemeye dikkat çekildi. Bu gerekçeyle ilk derece mahkemesinin verdiği kararın hukuka uygun olduğu ifade edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
