Fenerbahçe'de Aradığını Bulamayan Jose Mourinho Bir Kez Daha Real Madrid'e Gidebilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 18:28

Benfica’da teknik direktörlük görevini sürdüren Jose Mourinho’nun, gelecek sezonda Real Madrid’in başına geçebileceği öne sürüldü. İddialara göre deneyimli çalıştırıcı ile İspanyol devi arasında ilk resmi temas da gerçekleştirildi.

Önce Alman basını yazdı.

Sky Sports Almanya’nın haberine göre Real Madrid yönetimi, hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik adamın yeniden Madrid’e dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, Mourinho’nun 2 yıllık kontrat talep ettiği öne sürüldü.

Kulüp içinde yaşanan sorunlar ve takım üzerindeki otorite eksikliği nedeniyle Mourinho’nun güçlü yönetim anlayışının yeniden tercih edilebileceği konuşuluyor. İspanyol devinde deneyimli teknik adamın dönüş ihtimali giderek daha ciddi bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Fabrizio Romano da görüşmeyi açıkladı.

Romano paylaştığı tweette 'Real Madrid, Jose Mourinho ile görüşmelere başladı.

Benfica, Mourinho'nun her ne pahasına olursa olsun kalmasını istese de her şey Real Madrid'e bağlı.' dedi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
