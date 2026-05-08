Fenerbahçe'de Aradığını Bulamayan Jose Mourinho Bir Kez Daha Real Madrid'e Gidebilir

Sky Sports Almanya’nın haberine göre Real Madrid yönetimi, hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik adamın yeniden Madrid’e dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, Mourinho’nun 2 yıllık kontrat talep ettiği öne sürüldü.

Kulüp içinde yaşanan sorunlar ve takım üzerindeki otorite eksikliği nedeniyle Mourinho’nun güçlü yönetim anlayışının yeniden tercih edilebileceği konuşuluyor. İspanyol devinde deneyimli teknik adamın dönüş ihtimali giderek daha ciddi bir senaryo olarak değerlendiriliyor.